Archeo sub Trento organizza stage di immersione sotto ghiaccio

09/02/2017

Sabato 11 e domenica 12 febbraio il 31° stage nazionale e 16° stage di apnea





Lo stage sottoghiaccio di Archeo Sub Trento è uno degli eventi sportivi invernali più importanti a livello nazionale, infatti ogni edizione raduna un grande numero di subacquei provenienti da tutta Italia per cimentarsi in questa prova e per trascorrere insieme un piacevole fine settimana all’insegna dell’allegria, della buona cucina e dell’ospitalità Trentina.

Le immersioni si svolgeranno, come sempre, nel Lago della Serraia a Baselga di Piné. Come novità, in questa 31ª edizione, è stato inserito il Lago Santo (quota 1.260 m) da utilizzare solo in caso di avverse condizioni del ghiaccio del Lago della Serraia.

Il lago Santo è uno specchio lacustre situato a 1.200 nelle vicinanze dell’abitato di Cembra a circa 30 minuti da Baselga di Pinè. In caso di utilizzo di questo lago la Direzione si riserva la facoltà di modificare l’orario della manifestazione.



Questo Stage di «specializzazione sotto ghiaccio» è stato inserito nel calendario nazionale delle manifestazioni ufficiali della FIAS Federazione Italiana Attività Subacquee; in questo ambito, l’A.S.D. Archeo Sub Trento ha elaborato un libretto tecnico di specialità, riconosciuto dalla Federazione Italiana Attività Subacquee, che verrà rilasciato a tutti i subacquei che effettueranno l’immersione.

Come le edizioni precedenti, nel caso vi siano le condizioni ottimali sul lago di Baselga, la manifestazione prevede anche un tuffo in notturna il sabato sera prima della cena con i percorsi sagolati e illuminati da sopra il ghiaccio.

Tutto si svolgerà con i più alti standard di sicurezza previsti per l’evento.

Prima della cena si terrà un momento formativo ove si illustrerà lo svolgimento corretto ed in sicurezza dell’immersione sotto il Ghiaccio.

Verrà illustrato il campo, il corretto attacco alla sagola madre, la programmazione dell’immersione e il corretto approccio al campo d’immersione.



Per tutti gli iscritti al 31° Stage di immersione sotto il ghiaccio, sarà possibile effettuare le discese in apnea, sagolati sia ad una cima verticale sia ad una cima orizzontale per un tratto di 15 o 30 mt.

L’organizzazione al fine di rendere più interessante la manifestazione quest’anno realizza un percorso a tempo con una graduatoria che vedrà ai primi qualificati un riconoscimento.

Verrà consegnato direttamente da Alberto Boero dello Sporting Club Muggiò nelle mani dei vincitori.

Maggiori dettagli verranno descritti nel Regolamento della Gara d’Apnea pubblicato sul sito a questo link:

