Un vino, un’azienda/ 30 – Di Gianni Pasolini

09/02/2017

Il moscato è probabilmente il vino più conosciuto quando si parla di vini dolci, un vitigno molto coltivato in tutte le regioni d’Italia che dà origine a vini che incontrano facilmente il favore di coloro che cercano profumi intensi, accattivanti e golosamente dolci dolcezza.

In Trentino, potendo contare su un territorio influenzato da terreni differenti e sensibili escursioni termiche che amplificano le componenti aromatiche dei vini, il Moscato Giallo si presenta in variegate interpretazioni, ognuna meritevole di essere scoperta e assaggiata.

Quella della quale parliamo oggi è certamente la versione più originale per coloro che si avvicinano al Moscato Giallo, visto che il Moscato Giallo Moser è la versione secca del vitigno dolce aromatico: un bianco secco a tutti gli effetti, ottenuto da un uva dolce.



Infatti, il Moscato Giallo Moser viene realizzato trasformando completamente il residuo zuccherino in alcool, durante la fermentazione, permettendo quindi di partire da un mosto dolce per finire con un vino secco, mantenendo intatte tutte le suadenti caratteristiche gusto olfattive del vitigno.

Il risultato è un vino piacevolmente spiazzante per coloro che si affacciano per la prima volta in questa versione di moscato giallo secco, poiché al naso si percepisce la fragrante aromaticità del vitigno, mentre in bocca si compie la sorpresa all’assaggio.

Bevuta dissetante, data da una nervatura acida rinfrescante e una vibrante punta aromatica che mescola i sentori classici del moscato a note mentolate, di buona persistenza nei profumi.



Come si traduce tutto questo per coloro che assaggiano il Moscato Giallo Moser?

Con il piacere di bersi un calice di vino secco che sorprende nella sua unicità, ideale in aperitivo o in accostamento ad antipasti di pesce, dal gusto deciso, fritti o gratinati.



Gianni Pasolini

www.vinotube.it