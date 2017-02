«Ryder Cup 2022: un evento irrinunciabile per l'Italia»

Siamo alle solite: chi non sa nulla di golf dice NO. E stavolta non è la Raggi, ma il presidente del Senato.

Naturalmente non si tratta di un no definitivo, ma di un errore commesso da chi ha voluto inserire la voce «Ryder Cup» nel decreto salva banche: irriverente più per i golfisti che per i senatori che dovevano approvarlo.

Come possiamo leggere nelle dichiarazioni rilasciate dal presidente della Federgolf, Chimenti, lo Stato deve mettere solo le fidejussioni perché le ha volute la «Ryder Cup Europe», il che sta a sottolineare come la spinta populistica sia ancora fermamente radicata di fronte a certi modelli precostituiti.

Eppure il golf è come lo sci: uno sport che coinvolge l’intera famiglia, che costa come l’attrezzatura sciistica, con il costo di una giornaliera paragonabile a quello degli impianti di risalita.



Per non andare lontani, ricordiamo che agli inizi della «crisi dei mutui» l'allora presidente di Trentino Sviluppo aveva detto NO al campo da golf a Levico perché «nei momenti di crisi è meglio non parlare di golf».

Insomma, non erano stati fatti progetti industriali, ma solo valutazioni in termini di immagine. E così, a Levico non è stata data quell’opportunità.

Per l’onor del vero, a Levico “democraticamente” non sono poi state fatte anche altre strutture promesse, meno elitarie.

Sappiamo che l’avversione per ciò che non si conosce – come il golf – è innata nella natura umana.

Ma una sola cosa diciamo: se tutti avessero creduto solo in quello che conoscevano, l’America non l’avrebbe scoperta nessuno.