Sabato 11 e domenica 12 febbraio 4° Meeting Nazionale BCN

09/02/2017

Alla piscina di Trento Nord tornano in vasca i campioni del nuoto per la quarta edizione del meeting organizzato dalla Buonconconsiglio Nuoto

Tornano in vasca i campioni del nuoto giovanile ed assoluto alla piscina di Trento Nord per un intenso weekend di competizioni.

Sabato 11 e domenica 12 febbraio, infatti, la Buonconsiglio Nuoto organizza il suo quarto Meeting Nazionale BCN - Aquarapid, che vedrà la presenza di quasi 600 atleti con 2.400 presenze gara di 28 società dal Nord Italia: saranno presenti le principali società del Trentino Alto Adige, oltre ad una folta rappresentanza dal Friuli, ma anche dal Veneto, Emilia Romagna, Lombardia.

Quest’anno c’è stata l’adesione di due squadre ai vertici delle graduatorie nazionali, il Centro Nuoto Torino (serie A1 Maschile e serie A2 Femminile) e il Team Insubrika (serie A1 Femminile e Serie B1 Maschile).



Soddisfazione per il fatto che alcune società provenienti da fuori regione considerano il meeting come un appuntamento ormai fisso nel loro calendario gare.

Si ricorda Gorizia Nuoto (serie B1 Maschile) che ha preso parte a tutte e 4 le edizioni del meeting, ma anche Gymnasium Nuoto Pordenone (serie B1 Maschile), VV.F. Tergeste Nuoto (serie B1 Maschile), Unione Nuoto Friuli, Società Nuoto Gemonese, Aquapolis, Sporting Club Verona, Olimpic Swim Pro.

Tra i team del Trentino Alto Adige, oltre alla Buonconsiglio Nuoto, sono iscritti al meeting sono anche la Bolzano Nuoto e la Rari Nantes Trento, il 2001 Team di Rovereto, Csi Trento Nuoto, Brenta Nuoto, Rari Nantes Ala, Rari Nantes Valsugana, Dolomitica Nuoto e SSV Bozen.



Alcune società che hanno preso parte alle precedenti edizioni purtroppo quest’anno non hanno potuto partecipare per concomitanza di impegni a carattere regionale a cui non avrebbero potuto mancare.

Inoltre è stato necessario declinare moltissime richieste di partecipazione ad altre squadre, sia locali che provenienti da fuori regione, in quanto è stato raggiunto il limite massimo di atleti in gara.

