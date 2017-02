Pista lunga, a Gangneung il team Pursuit è sesto

10/02/2017

Nella seconda giornata dei Mondiali su Singole Distanze in Corea del Sud, Giovannini, Tumolero e Malfatti non riescono a conquistare un posto sul podio

Andrea Giovannini, Nicola Tumolero e Michele Malfatti – Photo Credit: ISU.



Finisce al 6° posto la corsa del Team Pursuit italiano nella seconda giornata dei Mondiali di pista lunga su Singole Distanze di scena a Gangneung, in Corea del Sud.

Il terzetto azzurro composto da Andrea Giovannini (Fiamme Gialle Predazzo), Nicola Tumolero (Fiamme Oro Moena) e Michele Malfatti (S.C. Pergine), impegnato in batteria con il Giappone, ha chiuso con il tempo di 3'43"72 non riuscendo così a coronare il sogno di un podio dopo che lo scorso anno, a Kolomna (Russia), aveva visto sfuggire il terzo posto per un solo centesimo.



Resta comunque la soddisfazione per una stagione fin qui più che soddisfacente grazie alle belle prestazioni autunnali e allo splendido bronzo di Heerenveen (Olanda), in dicembre, nella quarta tappa di Coppa del Mondo.

Un altro appuntamento attende fra un mese il Team Pursuit italiano, quando a Stavanger, in Norvegia, si disputerà proprio l'ultimo appuntamento di Coppa del Mondo: un'opportunità questa per proseguire il percorso di crescita di un terzetto giovane - un classe '93 e due '94 - ma già estremamente competitivo.



L'altro azzurro sceso oggi sul ghiaccio, David Bosa (Fiamme Oro Moena), ha invece chiuso in 21ª posizione sui 500 con il tempo di 35"44.

E domani si torna in pista per la penultima giornata di questa rassegna iridata con i 5.000 femminili, i 10.000 maschili ed entrambi i 1.000.

