«Operazione EXPO 2017»: colpo grosso della Polizia di Stato

10/02/2017

Le questure di Verona e di Bolzano sequestrano 1.800 kg (quasi due tonnellate) di marijuana e beni per un milione di euro

La Polizia di Stato ha concluso un’attività d’indagine che ha portato all’arresto di quattro persone.

Si tratta di un Serbo di 59 anni residente a Castelnuovo sul Garda (Verona), un veronese di 55 anni e residente a Vigasio (Verona), un Serbo di 44 anni e residente a Mantova e una Serba di 43 anni e residente ad Altavilla Vicentina (Vicenza).

Tutti quattro devono rispondere del reato di detenzione (ovviamente ai fini di spaccio) di quasi 1.800 KG di marjuana.



L’indagine trae origine da un’attività investigativa intrapresa dalla Squadra Mobile di Bolzano ed incentrata su alcuni soggetti di nazionalità serba particolarmente attivi nell’ambito del traffico internazionale di sostanze stupefacenti attraverso il valico del Brennero.

L’attività di indagine condotta congiuntamente con la Squadra Mobile di Verona, ha consentito di individuare un capannone nei pressi di Buttapietra (Verona), quale deposito dello stupefacente.

L’ulteriore sviluppo investigativo ha consentito di comprendere che il q uartetto reperiva lo stupefacente in Calabria per poi trasportarlo a bordo di Tir fino a Buttapietra, per il successivo smistamento sia nel Nord Italia che nel Nord Europa.



La svolta investigativa arrivava ai primi di febbraio, quando gli investigatori, attraverso sofisticati sistemi di rilevazione, riuscivano ad individuare uno dei camion e una delle auto in uso ai predetti soggetti nei pressi di Locri (RC).

Il 3 febbraio le telecamere poste in autostrada all’altezza di Salerno confermavano che i due mezzi erano ripartiti e viaggiavano, a poca distanza uno dall’altro, in direzione nord, segno evidente che stavano effettuando il viaggio di ritorno a Buttapietra.

I due mezzi sono stati intercettati dai poliziotti all’altezza di Bologna e sono stati pedinati fino al capannone.



A quel punto scattava l’operazione che permetteva di bloccare e arrestare i due che viaggiavano a bordo di una Volkswagen e facevano da staffetta con l’autista del camion a bordo del quale, nel rimorchio frigo, celati da un paio di bancali di arance in pessimo stato di conservazione, erano nascosti circa 1.800 kg di sostanza stupefacente del tipo «marijuana».

Venivano altresì sequestrate alcune migliaia di euro in contanti e la macchina utilizzata come staffetta.



Nel corso della giornata, a seguito di ulteriori approfondimenti investigativi, gli uomini delle Squadre Mobili di Verona e Bolzano hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Verona dr.ssa Livia Magri, che ha accolto le richieste del Pubblico Ministero dr. Ottaviano, nei confronti di un 55enne di Isola della Scala (VR), imprenditore, locatario del capannone utilizzato per stivare lo stupefacente e coinvolto nell’approvvigionamento della marijuana.



Contestualmente sono state sequestrate auto di lusso: una Ferrari Scaglietti 612, una Rolls Royce Silver Shadow, due camper, una Range Rover, un furgone Fiat Doblò, una moto BMW GS 1100 ed orologi, il tutto per un valore di quasi 1.000.000 di Euro.

