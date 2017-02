Online il nuovo Portale Itea per navigare nel proprio mondo

10/02/2017

Presentata la nuova interfaccia dell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa

È online il nuovo Portale Utenti di Itea Spa, che consente ad ogni cittadino/utente di entrare nel proprio mondo Itea. Con la nuova interfaccia, facile da navigare, l’utente può consultare da pc, smartphone o tablet, i dettagli del proprio contratto di locazione, controllare il proprio saldo, le proprie spese e persino seguire lo stato di avanzamento degli interventi di manutenzione richiesti al Call Center Itea, sia per il proprio alloggio che per le parti comuni dell’edificio in cui risiede.

I contenuti e le funzionalità del nuovo Portale Utenti di Itea Spa sono stati presentati questa mattina, in conferenza stampa di Giunta, dall’assessore provinciale all’edilizia abitativa, Carlo Daldoss, e dal presidente Itea Spa, Salvatore Ghirardini.



Per Daldoss «il fare, e il fare bene, costituisce oggi sono solo una parte dei doveri dell'ente pubblico. Comunicare il maniera chiara, trasparente, amichevole con il cittadino è altrettanto fondamentale, perché solo così diritti, doveri e servizi possono essere resi pienamente accessibili, e godibili.

«Tantopiù in un settore così importante quale è quello del diritto alla casa. Naturalmente non siamo all'anno zero; ma con questa nuova interfaccia facciamo un significativo passo in avanti.

«E altri potremo farne in futuro, configurando, per così dire, un'Itea 2.0, capace di dialogare in rete a tutto campo con l'utenza.»



«Il Portale Utenti nasce dalla volontà di garantire maggiore apertura della Società nei confronti dell’utenza e di fornire un canale alternativo al sistema tradizionale di comunicazione finora adottato, – spiega il presidente Salvatore Ghirardini (foto) nell'illustrare i contenuti e le funzionalità navigando all’interno della nuova interfaccia di Itea Spa. – Collegandosi al Portale, con un semplice click, l’utente non solo potrà accedere ai dati che riguardano la propria posizione contrattuale ma potrà verificare ciò che Itea fa in termini di interventi di manutenzione, se la sua richiesta d’intervento è stata recepita e presa in carico dalla Società.»



L’utente potrà accedere al Portale Utenti Itea collegandosi al portale dei servizi provinciali www.servizionline.provincia.tn.it e, come per gli altri servizi che la pubblica amministrazione trentina mette a disposizione dei cittadini, utilizzando la propria Tessera sanitaria/Carta provinciale dei servizi (CPS) attiva.

«L’attivazione di questo nuovo strumento costituisce per noi un punto di partenza e non di arrivo, – precisa il presidente Ghirardini. – il Portale, infatti, verrà implementato con nuove funzionalità e non si esclude che un domani possa diventare uno strumento interattivo.

«Oggi il nostro primo obiettivo è di promuovere e diffondere il più possibile l’utilizzo di questo semplice strumento tra i nostri utenti e lo faremo contando anche sulla collaborazione delle Comunità di valle, dei Caf e degli operatori che operano presso gli sportelli territoriali.»

