Golf – In Malesia gran rimonta di Matteo Manassero (settimo)

10/02/2017

Bernd Wiesberger leader con record – Paratore e Bertasio 29.i – Out E. Molinari

Gran rimonta di Matteo Manassero, settimo con 137 colpi (71 66, -7), che ha recuperato 46 posizioni nel secondo giro del Maybank Championship, torneo in collaborazione tra European Tour e Asian Tour in svolgimento al Saujana G&CC (par 72) di Kuala Lumpur in Malesia e che il veronese ha vinto nel 2011.

Hanno mantenuto una buona classifica Renato Paratore e Nino Bertasio, 29.i con 140 (-4) e i medesimi parziali (69 71), e ha mancato il taglio Edoardo Molinari, 130° con 149 (76 73, +5).

Si è portato in vetta con 132 (69 63, -12) l’austriaco Bernd Wiesberger, autore di un 63 (-9) con undici birdie, di cui nove consecutivi record per il circuito, e due bogey.



A ridosso l’inglese Danny Willett (133, -11) e a tre colpi il francese Mike Lorenzo Vera e lo statunitense David Lipski (135, -9). Al 19° posto con 139 (-5) il thailandese Thongchai Jaidee e l’inglese Lee Westwood.

Matteo Manassero si è espresso ad ottimo livello con sei birdie senza bogey per il 66 (-6), terzo punteggio di giornata.

Stesso 71 (-1) per Renato Paratore, quattro birdie e tre bogey, e per Nino Bertasio, due birdie e un bogey.

Edoardo Molinari, la cui situazione era compromessa dopo un giro, ha segnato un birdie e due bogey per il 73 (+1) subendo il secondo taglio di fila.

Il montepremi è di 2.810.000 euro con prima moneta di 461.689 euro.

© Riproduzione riservata