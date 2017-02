Arriva Pesaro e Delta Informatica Trentino sogna l'impresa

10/02/2017

Domenica al Sanbàpolis (ore 17) c'è la vice capolista sulla strada delle gialloblù

>

La settimana terribile della Delta Informatica Trentino si chiuderà domenica, quando al Sanbàpolis le gialloblù di Ivan Iosi ospiteranno alle 17 la vice capolista myCicero Pesaro nella quinta giornata del girone di ritorno del campionato di serie A2.

Dopo la sconfitta rimediata mercoledì sera in Coppa Italia con la Lardini Filottrano, il palazzetto universitario di Trento Sud si appresta dunque ad ospitare un'altra delle grandi protagoniste del campionato di serie A2: Pesaro, formazione nella quale milita anche la centrale trentina Rossella Olivotto, unica ex della gara, occupa infatti la seconda piazza a -7 da Filottrano e mercoledì sera ha ipotecato il passaggio alla finalissima di Coppa Italia espugnando il parquet di Legnano.

Un match, quindi, dall'alto coefficiente di difficoltà per Moncada e compagne, che venderanno però cara la pelle per provare a difendere quel quarto posto solitario in classifica conquistato domenica scorsa grazie al successo su Cisterna.







QUI DELTA INFORMATICA TRENTINO

L'infortunio occorso a Francesca Michieletto nelle fasi iniziali del match con la Lardini si è rivelato piuttosto serio: lussazione della caviglia con interessamento dei legamenti e stagione terminata anzitempo per la giovane laterale della Delta Informatica.

Con Aricò non ancora al 100% della condizione, Trento dovrà fare di necessità virtù, con una probabile staffetta in posto-2 tra la messinese e Antonucci e con tre sole laterali di ruolo a disposizione.



«Desideriamo riprendere il nostro cammino interrotto con la sconfitta di mercoledì, – spiega Ivan Iosi, tecnico della Delta Informatica Trentino. – Purtroppo lo shock emotivo per l'infortunio occorso a Francesca è stato notevole e per le ragazze non è stato semplice mantenere la freddezza e la lucidità che sarebbero invece servite in una gara così complicata: ciò non toglie alcun merito ovviamente a Filottrano che mi ha destato una grandissima impressione dimostrandosi a tratti una squadra di un'altra categoria.

«Il calendario ci propone immediatamente un altro cliente di assoluto valore come Pesaro, squadra che è in serie positiva da molte giornate e che dovremo affrontare con piglio e attenzione ben diversi rispetto a quelli mostrati con la Lardini.

«Purtroppo l'infortunio di Michieletto ci priva di una giocatrice importante che nelle ultime settimane si era ritagliata un ruolo di primo piano all'interno del nostro sistema di gioco.»



QUI VOLLEY PESARO

Il progetto Volley Pesaro nasce nell’estate del 2013 dall’unione delle due società pesaresi Snoopy e Robursport, per la necessità e la volontà di proseguire l’attività pallavolistica portata avanti da oltre trent’anni dalle due realtà.

Nel recente passato la Robursport ha scritto la storia del volley nazionale, vincendo tre scudetti consecutivi tra il 2008 e il 2010.

Due anni fa le pesaresi hanno dominato il girone C di serie B1, chiudendolo al primo posto con 24 successi in 26 gare.

Lo scorso anno, da neo promossa, la squadra marchigiana si è rivelata una delle principali sorprese del campionato, chiudendo la regular season al quarto posto con un bottino di ben 50 punti.

Ai playoff il myCicero ha confermato di possedere qualità importanti, eliminando nei quarti di finale Caserta prima di arrendersi in semifinale al Saugella Monza, trascinando però le brianzole fino alla decisiva gara-3. In estate una campagna acquisti di spessore per puntare con decisione alla promozione in serie A1.

Tante le giocatrici di spicco a disposizione di Bertini, su tutte l'opposto Kiosi, il principale terminale offensivo della formazione marchigiana.



I PROBABILI SESTETTI

Iosi ha un solo dubbio, quello relativo all'opposto, con Antonucci leggermente in vantaggio rispetto ad Aricò. Resto del sestetto gialloblù con Moncada in regia, Kijakova e Coppi laterali, Fondriest e Rebora al centro e Zardo libero. Matteo Bertini risponderà presumibilmente con lo starting six tradizionale, quello con Di Iulio al palleggio, Kiosi opposto, Degradi e Santini in posto-4, Olivotto e Mastrodicasa al centro e Ghilardi libero.

CURIOSITÀ. Sono tre i precedenti ufficiali tra Delta Informatica Trentino e myCicero Pesaro. Nei due incontri dello scorso anno il bilancio è in parità, con vittoria marchigiana nel match d'andata giocato al Sanbàpolis e successo esterno trentino al tie break al ritorno.

Terzo ed ultimo precedente relativo alla sfida d'andata del campionato in corso: il 13 novembre 2016 Degradi e compagne conquistarono l'intera in posta in tre soli set. Unica ex della gara sarà Rossella Olivotto, centrale trentina in forza al myCicero che militò nella Delta Informatica ai tempi della serie B1.



ARBITRI

I direttori di gara del match tra Delta Informatica Trentino e myCicero Pesaro saranno Fabio Scarfò e Antonio Licchelli.



MEDIA

Chi non potrà seguire la gara dagli spalti di Sanbàpolis potrà farlo tramite internet. Gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo serie A (www.legavolleyfemminile.it).

Ovviamente saranno costantemente aggiornati anche i canali social della Delta Informatica: sulla pagina facebook, all’indirizzo www.facebook.com/trentino.rosa, potrete seguire l’andamento del match in tempo reale.

La Lega Pallavolo ha inoltre lanciato l'App Livescore Lega Volley Femminile, l'applicazione per dispositivi iOS e Android grazie alla quale si potranno seguire i risultati in diretta di tutte le partite del Campionato di Serie A1 e A2, di Coppa Italia e degli Eventi, consultare calendario e classifica, conoscere gli appuntamenti televisivi e i dettagli di ogni singola partita.



BIGLIETTI

I tagliandi per la partita saranno acquistabili direttamente alla cassa del palazzetto dello sport di Sanbàpolis, a partire dalle ore 15.30. I biglietti, inoltre, sono in prevendita sul circuito Viva Ticket, all’indirizzo www.vivaticket.it.

Tutte le informazioni per raggiungere il palazzetto di Sanbàpolis sono disponibili sul nostro sito internet, all’indirizzo http://trentinorosa.it/come-raggiungerci.

© Riproduzione riservata