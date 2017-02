Brennercom crede nel turismo 4.0 e investe in tecnologia

10/02/2017

Il Gruppo Brennercom Spa e Phonetica Spa annunciano una partnership nel segno dell’innovazione tecnologica

Smartline, società del Gruppo Brennercom, solida realtà nel mercato ICT e telecomunicazioni con Sede operativa a Rovereto, e Phonetica Spa, leader nel mercato della VideoRelazione con Sede a Milano, hanno avviato una partnership con l’intento di capitalizzare il contenuto innovativo delle proprie soluzioni.

Entrambe le aziende puntano a un unico obiettivo: progettare luoghi di lavoro innovativi, fonte di produttività e di qualità.



Da una parte il Gruppo Brennercom, che fa dell’innovazione un elemento imprescindibile della propria mission.

In questo senso, la sinergia con Phonetica rappresenta un’opportunità per far conoscere ai propri Clienti Business una serie di soluzioni tecnicamente evolute e capaci di accrescere ulteriormente l’efficienza organizzativa, riducendo i costi e aumentando la soddisfazione e la qualità del servizio offerto.



Dall’altra parte Phonetica, che ha da poco brevettato in Europa il proprio sistema di VideoRelazione, permettendo di mettere in contatto, attraverso un kiosk, il cliente finale e un operatore appositamente formato e qualificato.

Questo sistema è caratterizzato da una vera e propria piattaforma multisensoriale e interattiva che permette di snellire molti processi aziendali e fornire nuovi strumenti di interazione con il pubblico in diversi ambiti: turismo, amministrazione pubblica, mondo bancario, sanità, solo per citarne alcuni.



Per le strutture alberghiere e per le imprese vocate alla ricettività turistica, in particolare, è stato creato un set di Smart Solutions capaci di migliorare l’experience degli utenti sia nella fase di accesso - a partire dall’interattività dell’ingaggio sul proprio sito web - sia durante il loro soggiorno.

Indipendentemente dal settore in cui vengono applicate, queste soluzioni consentono una riduzione dei costi del personale, la possibilità di destinare i propri collaboratori allo svolgimento di altre attività e di velocizzare l’accesso ai servizi offerti.



A margine della presentazione in anteprima assoluta del nuovo servizio Human Remote Conciergerie, che è stato lanciato a Expo Riva Hotel 2017, abbiamo raccolto le dichiarazioni dei protagonisti di questa iniziativa.

«I servizi innovativi e ad alto valore aggiunto portano, in generale, un grande vantaggio all’economia italiana.

«Quello presentato a Expo Riva Hotel è incentrato sul turismo ma il suo ambito di applicazione è molto più ampio, – dichiara il Dr. Karl Manfredi, CEO del Gruppo Brennercom Spa. – «Noi intendiamo portare avanti questo progetto sia per sostituire la forza lavoro in lavori ripetitivi, sia per superare la difficoltà di presidiare fisicamente certi servizi, come la possibilità di coprire particolari fasce orarie.»



Gli fa eco Marco Durante, CEO di Phonetica Spa.

«La nostra esperienza nel customer care ci insegna che il fattore umano è una condizione indispensabile, aldilà degli automatismi di cui tanto oggi si parla.

«Quella che abbiamo realizzato è una soluzione di videocomunicazione che mette di fronte al cliente-utente uno specialista capace di rispondere con pertinenza alle sue richieste.

«Le stesse cose che si riescono a fare in un contesto fisico con un operatore si riescono a fare in queste postazioni: acquisire un documento, effettuare un pagamento, consegnare degli oggetti: tutto in una soluzione che noi chiamiamo Human Video Solution.»



Dichiara infine Andrea Delton, CEO di Smartline - Brennercom Group.

«Spesso si confonde il termine innovazione con la parola invenzione. Si ritiene infatti che nella new economy sia necessario inventare qualcosa di nuovo, per generare nei clienti dei bisogni ancora inespressi.

«Il senso di questa partnership tra Smartline e Phonetica è invece quello di utilizzare tecnologie e mezzi già consolidati per generare servizi a valore aggiunto capaci di rispondere a bisogni concreti e ben noti alle imprese.

«Human Video Solution è la nostra risposta alla diffusa esigenza delle imprese di rendere ancora più efficaci la comunicazione e il caring verso i propri utenti, attraverso un presidio umano e multilingua, con il non trascurabile vantaggio di una consistente riduzione dei costi operativi.»

© Riproduzione riservata