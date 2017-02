Il Patt e l’SVP incontrano il presidente del PPE Joseph Daul

10/02/2017

Panizza: «L’Europa deve puntare sul lavoro e sulla crescita ed abbandonare la politica dell’austerità e dei vincoli che ha alimentato l’antipolitica»

Joseph Daul, Alfreider e Panizza.



Il Presidente del PPE, Joseph Daul, ha iniziato oggi a Roma le sue consultazioni incontrando il Segretario del PATT sen. Franco Panizza e l’on. Daniel Alfreider della SVP. Il Presidente Daul si è dimostrato molto preoccupato per situazione politica dell’Europa e per le forti spinte populiste che stanno interessando tutti i paesi membri dell’Unione.

Al centro del colloquio, le preoccupazioni per la tenuta della moneta unica, le spinte nazionalistiche, la difficile situazione italiana, caratterizzata da una forte frammentazione politica e da un sistema elettorale destinato a produrre ingovernabilità.



«Le forze politiche – ha ribadito il segretario del PATT che parteciperà a fine marzo al Congresso del PPE a Malta – devono in questo momento, di fronte ad una vera e propria emergenza economica e sociale, superare le divisioni e gli interessi particolari per guardare al bene comune.

«L’Europa deve puntare sul lavoro e sulla crescita ed abbandonare la politica dell’austerità e dei vincoli che ha alimentato l’antipolitica.

«Non si risolvono i problemi dell’Italia e l’Europa con i facili slogan populisti – ha ribadito ancora Panizza – che anzi alimentano le divisioni e indeboliscono la competitività dell'Europa.

«Occorre una politica della responsabilità, capace di aggredire i problemi e rilanciare la coesione europea di fronte alle grandi potenze sempre più concorrenziali e aggressive.»



I due esponenti autonomisti hanno ribadito la situazione particolare dei partiti territoriali e la comune volontà di contribuire a dare stabilità al Paese, rafforzando l’area popolare da sempre convinta europeista.

© Riproduzione riservata