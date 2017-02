Oltre mille le Family Card attivate in Trentino

10/02/2017

Il servizio è attivo dal 15 gennaio 2017 per musei e trasporti provinciali





Sono 1.060 i genitori che, ad oggi, hanno richiesto la Family Card, con una media giornaliera di 45 tessere rilasciate e di 10 genitori che richiedono informazioni e assistenza allo Sportello Famiglia dell'Agenzia.

Un risultato importante, se si pensa che il servizio è attivo dal 15 gennaio.

Attualmente il sistema coinvolge 22 servizi a tariffa agevolata, ma a breve aderiranno nuovi fornitori di beni e servizi nei settori della cultura, dello sport, della ristorazione.



Per musei, castelli e siti archeologici, la Family Card consente ai nuclei familiari composti da 1 o 2 adulti e dai figli minorenni, anche più di 4, di accedere alle strutture pagando un solo biglietto a tariffa ridotta, mentre per i trasporti urbani ed extraurbani della provincia di Trento, la Family Card consente ai nuclei familiari composti da 1 o 2 adulti e fino a 4 minorenni di viaggiare pagando un solo biglietto intero.

Inoltre ciascun genitore, se accompagna i propri figli minorenni, può usufruire dell'agevolazione anche separatamente, con la propria Family Card personale e non cedibile.



La card è gratuita e l'iscrizione online utilizza il sistema di identificazione digitale collegato alla Carta provinciale dei servizi (tessera sanitaria), che certifica la correttezza dei dati di chi richiede la Family Card, li stampa sul QR Code e non costringe la famiglia ad autocertificarsi ogni volta che usufruisce delle agevolazioni tariffarie.

Il tutto integrato con il sistema di servizi online che consente di iscrivere i figli a scuola, di accedere ai propri dati sanitari, di ottenere prestazioni sociali.



Link alle informazioni e procedura di attivazione.

