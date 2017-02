Approvato l’Avviso per i soggiorni linguistici 2017

10/02/2017

Mobilità all’estero degli studenti: la Provincia di Trento stanzia un milione di euro





Proseguono le iniziative messe in campo dalla Provincia per incentivare il miglioramento delle competenze linguistiche in linea con quanto previsto dal Piano Trentino Trilingue.

La Giunta provinciale ha approvato oggi un nuovo Avviso che offre agli studenti trentini la possibilità di aderire a un programma di mobilità all’estero della durata di tre settimane organizzato direttamente dall’Amministrazione.

Questo programma, cofinanziato dall’Unione Europea - fondo sociale europeo, dallo Stato italiano e dalla Provincia autonoma di Trento, mette a disposizione degli interessati 1.000.000 di euro per la frequenza di corsi di lingue straniere (inglese e tedesco) in Germania, Regno Unito e Irlanda.

Il programma di mobilità all’estero è rivolto a studenti residenti o domiciliati in provincia di Trento che nell’anno scolastico in corso (2016/2017) frequentano la classe terza della scuola secondaria di primo grado o le classi dalla prima alla quarta del secondo ciclo di istruzione e formazione in Trentino.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 13 di lunedì 13 febbraio 2017 fino alle ore 17.30 di martedì 28 febbraio 2017.



DESTINATARI

Saranno ammessi al programma di mobilità all’estero circa 500 studenti che:

- frequentano nell’anno scolastico 2016/2017 la classe terza della scuola secondaria di primo grado o le classi dalla prima alla quarta del secondo ciclo di istruzione e formazione;

- hanno un’età non superiore a 20 anni;

- sono residenti o domiciliati in provincia di Trento.



DOVE E QUANDO

Il Programma di mobilità voucher studenti 2017 è articolato su due lingue (inglese e tedesco) in tre Paesi ospitanti (Regno Unito, Irlanda e Germania), in flussi della durata di tre settimane organizzati dal 12 giugno 2017 al 12 agosto 2017 e prevede che i partecipanti siano inseriti nel programma di mobilità in funzione dell’età, nello specifico:

- Junior (tra i 13 e i 16 anni);

- Giovani Adulti (dai 16 anni in su).



In sede di domanda di adesione gli interessati sceglieranno esclusivamente la lingua di interesse (inglese o tedesco),mentre il periodo di mobilità e il Paese ospitante saranno assegnati all’Amministrazione, tenuto conto dell’età del partecipante al momento dell’avvio dell’esperienza all’estero.



DOMANDE

Si può aderire al programma dalle ore 13 del 13 febbraio alle ore 17.30 del 28 febbraio 2017 registrandosi, compilando e confermando online la domanda sul sito https://fse.provincia.tn.it – opportunità per le persone – Sezione Piano Trentino Trilingue.

La domanda, una volta compilata e confermata on line, deve essere stampata, firmata e presentata dentro le ore 17.30 del 28 febbraio 2017 con allegata l'attestazione dell'indicatore Icef Piano Trentino Trilingue con le modalità indicate nell’Avviso approvato in data odierna.



TEST E GRADUATORIE

Successivamente alla presentazione della domanda di adesione, e comunque non oltre l’11 marzo 2017, lo studente è tenuto a svolgere il test di verifica in ingresso della conoscenza linguistica presso le relative sedi scolastiche.

Il risultato del test, espresso sia in livello linguistico che in centesimi, non è selettivo, in quanto il risultato non preclude l’accesso al programma di mobilità, ma concorre unitamente all’indicatore ICEF Piano Trentino Trilingue, all’inserimento degli studenti in graduatoria.

Dopo la conclusione del percorso all’estero gli studenti dovranno sostenere un test per verificare il miglioramento delle competenze linguistiche a seguito dell’esperienza formativa.



L’Avviso sarà disponibile in versione integrale sui siti www.vivoscuola.it/trentino-trilingue e https://fse.provincia.tn.it.

