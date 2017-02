Galli e Siegel si aggiudicano la Moonlight Classic Alpe di Siusi

10/02/2017

Tra le donne successi di Monique Siegel e Judith Moroder – Iscritti alla gara oltre 300 fondisti in rappresentanza di 10 nazioni

Photo Credit Tiberio Sorvillo.



Un tracciato reso ancor più suggestivo dalla luna piena nel cielo ha accompagnato gli oltre 300 fondisti che si sono cimentati sui 15 e 30 km della undicesima edizione della Südtirol Moonlight Classic Seiser Alm, gara di sci di fondo in notturna che si svolge nella meravigliosa cornice dell’Alpe di Siusi e del suo altipiano.

Sul percorso da 30 km, si sono messe in mostra tutte le qualità di Morris Galli, fondista classe 1981, che ha preceduto Riccardo Mich, mentre Christian Baldauf è salito sul gradino più basso del podio

Al femminile, successo della forte fondista tedesca Monique Siegel, su Antonella Confortola. Terzo posto per Deborah Rosa.

La gara più breve è stata, invece, vinta da Stefano Detassis su Marco Zeni e Remo Cardini. Tra le donne, si è imposta Judith Moroder.



Morris Galli non rinuncia a descrivere la sua gara in modo divertente.

«Questa era una gara da star seduto sul divano tutto il tempo e alzarsi solo all’ultimo chilometro» – e infatti solo negli ultimi 300 metri il livignasco ha dato una forte accelerazione lasciando sulle sue code i due compagni di fuga, il trentino Riccardo Mich e Christian Baldauf di Sulzberg, in Austria.

«E poi questa sera avevo veramente gli sci veloci» – ha concluso Galli consapevole che su questa neve fresca l’attrezzo fa la differenza.

Grazie alle abbondanti nevicate degli ultimi giorni, le iscrizioni alla Moonlight hanno superato quota 300.

Dieci le nazioni rappresentate, prova ulteriore del fascino internazionale che lo scenario dell’Alpe di Siusi continua a esercitare, attirando appassionati dello sci di fondo provenienti da oltre confine.







Moonlight Classic 2017 – 11ª Edizione - Compaccio (BZ)

Classifica Maschile (30 km).

1. Morris Galli Vbi Banca Gocci (ITA) 1:35.48,4

2. Riccardo Mich Team Futura (ITA) 1:35.50,2

3. Christian Baldauf A-Sulzberg (AUT) 1:35.50,6



Classifica Femminile (30 km).

1. Monique Siegel - SC Norweger Annabgerg (GER) 1:39.26,4

2. Antonella Confortola - SC Nordic Sportful (ITA) 1:41.05,6

3. Deborah Rosa GSA Asiago - (ITA) 1:48.11,2



Classifica Maschile (15 km).

1. Stefano Detassis - Sci Club Marzola (ITA) 51.24,7

2. Marco Zeni - Sci Club Marzola (ITA) 54:08,6

3. Remo Cardini - Team Futura (ITA) 54:42,4



Classifica Femminile (15 km).

1. Judith Moroder Skiclub Groden Raiffeisen (ITA) 59.22,7

2. Monica Confortola // (ITA) 1:00.04,1

3. Anna Evaldsson Ok Sodertorn (SWE) 1:00.09,9.

