Trenta centimetri di neve alle Viote del Bondone

11/02/2017

Le condizioni si stanno profilando ideali per la Ski Marathon di fine mese

Grazie alla copiosa nevicata dei giorni scorsi, il centro del fondo delle Viote del Bondone si presenta nell'elegante e suggestiva veste invernale e si appresta a ospitare la terza edizione della Viote Monte Bondone Nordic Ski Marathon, in programma nel weekend di sabato 25 e domenica 26 febbraio.

Le recenti perturbazioni, oltre a regalare uno splendido colpo d'occhio, hanno dato nuovo entusiasmo al comitato organizzatore dall’Asd Charly Gaul Internazionale e dall'Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, impegnate già da tempo a garantire i meritati standard a un evento in costante crescita, quest'anno valevole come prova dei campionati italiani Cittadini e Master e come atto conclusivo della Coppa Italia Fisi.

Alle Viote sono caduti trenta centimetri di neve fresca, che permetteranno allo staff guidato dal direttore di gara Giuseppe Ploner – coadiuvato da Asis e dalla Scuola di sci Viote del Bondone – di predisporre al meglio i percorsi.



Il programma della manifestazione verrà aperto sabato 25 febbraio dalle prove in tecnica classica, che assumeranno valore sia per l'assegnazione dei titoli di campione italiani Cittadini e Master che per le classifiche della Coppa Italia senior, con distanze variabili tra i 15 e i 30 chilometri a seconda della categoria di appartenenza. Domenica 26 febbraio, invece, si replicherà con la gara in tecnica libera sulla distanza di 30 chilometri e un dislivello di 300 metri.

Dodici mesi fa si presentarono al via anche gli olimpionici Cristian Zorzi e Giorgio Di Centa, che proprio sulle nevi del Monte Bondone brindarono al decennale dal successo di Torino 2006.

Di Centa, tra l'altro, si impose nella gara in skating, mentre il fiemmese del Team Futura Mauro Brigadoi, quest'anno miglior italiano alla Marcialonga, vinse la gara in tecnica classica davanti a Luca Orlandi e a Bruno Debertolis. Al femminile ci fu la doppietta dell'ucraina Valentina Shevchenko.

Per quanti volessero garantirsi un pettorale per la due giorni della Viote Monte Bondone Nordic Ski Marathon, le iscrizioni sono disponibili online sul sito ufficiale dell'evento www.skimarathonmontebondone.it.



Per favorire i tanti sciatori attesi da fuori regione, l'Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi ha predisposto anche degli appositi pacchetti soggiorno: per maggiori informazioni consultare sempre il sito web della Ski Marathon all'apposita sezione.

