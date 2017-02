56° Trofeo Alberto Nicolodi, 1ª giornata al Palaghiaccio di Trento

11/02/2017

Partecipazione record con 200 atleti di 12 Nazioni e 31 club per la manifestazione di pattinaggio velocità più antica e prestigiosa





Prima giornata di gare oggi a Trento per il 56ª edizione del «Trofeo Alberto Nicolodi», manifestazione di pattinaggio velocità in pista corta (short-track) organizzata dalla Sportivi Ghiaccio Trento, in programma in questo week-end al Palaghiaccio di via Fersina a Trento.

Una competizione che presenta quest’anno una partecipazione record grazie alla presenza di 200 giovani atleti in rappresentanza di 12 Nazioni, 31 club e 3 rappresentative nazionali.

In gara atleti di Belgio, Francia, Gran Bretagna, Germania, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Spagna, Ungheria ed Italia, impegnati nelle categorie Junior B, Junior C, Junior D, Junior E e Junior F maschili e femminili, con avvincenti sfide sull’anello di 111 metri.







Nella più impegnativa e prestigiosa categoria Junior B primo posto dopo la disputa di 500 e 1.000 metri del milanese Alberto Rava (Agorà Skating Team), a segno nelle due distanze, davanti a Damiano Alberti (Bormio Ghiaccio) e al perginese Samuele Bernardi (SC Pergine).

Nella stessa categoria femminile primato provvisorio dopo i 1.000 metri per la tedesca Anna Katharina Gartner (EV Dresda) sulla francese Noelle Ribas e sull’altra tedesca Maxi Oestreich, con al 7° posto la prima atleta trentina Linda Gretter (VG Pergine).

Nella categoria Junior C è al comando dopo la prima distanza l’ungherese Peter Kmetyko (TS Szeged) sui connazionali Adam Szigeti (MTK Budapest) e Bence Nogradi (TS Szeged), con i pinetani Mattia Peghini e Thomas Nadalini (CP Pinè) al quarto e quinto posto provvisorio.

Nella stessa categoria femminile primato provvisorio dopo la disputa dei 1.000 metri per Elisa Confortola del Bormio Ghiaccio davanti alle compagne di squadra Giorgia Bresciani e Viola De Piazza, con la quarto posto Katia Filippi (C Pinè) prima tra le trentine.







Nella Junior D maschile guida dopo i 700 metri iniziali il lombardo Matteo Piacentini (Sport Evolution Bergamo) su Ezio Bonutti (SC Pontebba) e Giacomo Pedrini (Bormio Ghiaccio), con Stefano Pederzolli (SG Pinzolo) sesto e primo tra i giovani pattinatori trentini. Nel settore femminile vittoria sulla prima distanza per la spagnola Maria Luisa Gonzalez Salazar su Sveva Mazzoleni Ferracini (Pieve di Cadore) e l’atra spagnola Carla Alvarez Fernandez con Serena Pergher (SC Pergine) attualmente sesta e prima tra i regionali.

Domani dalle 8 scenderanno sul ghiaccio anche le categorie più giovani Junior E ed F, prima delle batterie finali e le super-finali che decreteranno i vincitori delle singole categorie ed il club primo classificato a cui andrà il 56° Trofeo Alberto Nicolodi.







La manifestazione, organizzata dallo staff della Sportivi Ghiaccio Trento diretto da Guido Tomasi e Michele Raus, ha fatto la storia del pattinaggio velocità, e alla competizione è stata assegnata dal Guinness World Record la prestigiosa etichetta di «Manifestazione internazionale di pattinaggio veloce su ghiaccio più vecchia del mondo, organizzata da un club», diventano l’evento sportivo più longevo del Trentino organizzato in due giornate di gara.

Il programma del 56» del Trofeo Nicolodi si conclude oggi domenica 12 febbraio dalle 8, con la disputa delle finali di categoria.

Al termine saranno premiati i primi tre di ogni categoria (vaso di cristallo) con ricchi premi a tutti i partecipanti.

