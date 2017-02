Short track, a Minsk grandi podi per Mascitto e Peretti

11/02/2017

Nella seconda giornata della sesta tappa di Coppa del Mondo in Bielorussia, arrivano due ottimi terzi posti per l'Italia nei 1.000 e nei 1.500

La valtellinese Lucia Peretti, 26 anni.



Nuove soddisfazioni per l'Italia nella seconda giornata della sesta tappa di Coppa del Mondo a Minsk, in Bielorussia.

La Nazionale del c.t. Kenan Gouadec coglie infatti due grandi podi al femminile e altri due piazzamenti da top ten, senza dimenticare l'importante qualificazione della staffetta delle donne in finale A.

A brillare per un giorno nell'individuale non è la stella di Arianna Fontana (Fiamme Gialle Predazzo), che chiude settima nei primi 1.000 del week end grazie al secondo posto in finale B: meglio di lei, sulla stessa distanza, fa infatti Cynthia Mascitto (S.C. Courmayeur), capace di finire terza complessiva per quello che è il suo primo podio individuale in Coppa del Mondo.

L'altro terzo posto lo firma invece Lucia Peretti (C.S. Esercito Courmayeur) nei 1.500, proprio come agli Europei di un mese fa a Torino.



Arianna Valcepina (Fiamme Gialle Predazzo) si è fermata invece ai quarti dei 1.000, mentre Cecilia Maffei (Fiamme Azzurre Roma) non ha superato per poco le semifinali dei 1.500. Al maschile ottimo piazzamento per Yuri Confortola (C.S. Carabinieri), nono nei 1.500 grazie al terzo posto in finale B nella distanza in cui Tommaso Dotti (Fiamme Oro Moena) e Nicola Rodigari (C.S. Carabinieri) si sono fermati in semifinale, mentre Andrea Cassinelli (V.G. Torino) non ha superato i quarti dei 1.000.

Di altissimo livello poi la prestazione della staffetta femminile azzurra formata da Fontana, Maffei, Peretti e Mascitto, inappuntabile nella seconda batteria di semifinale vinta davanti alla Cina.

Il quartetto italiano scenderà così domani sul ghiaccio a caccia di un podio contro proprio la Cina, la Russia e il Canada.

Domani dunque in programma quarti, semifinali e finali dei secondi 1.000 e dei 500 oltre, per l'appunto, alle finali delle staffette.

