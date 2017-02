I Trentini l’hanno fatta da padrone ai campionati italiani allievi

11/02/2017

Jacopo Bortolas e Annika Sieff d'oro agli italiani di salto e combinata Pellizzano





Gli atleti trentini l’hanno fatta da padrone ai campionati italiani allievi di salto e combinata nordica andati in scena a Pellizzano e a Vermiglio grazie all’organizzazione del Gs Monte Giner. Le medaglie d’oro in entrambe le specialità sono andate al collo di Jacopo Bortolas della Dolomitica di Predazzo e di Annika Sieff dell’Us Lavazè Varena.

Sono loro i protagonisti dunque dell’appuntamento tricolore organizzato in Val di Sole, che era abbinato anche a competizioni del circuito Nazionale giovani per le altre categorie, mentre nella graduatoria per società con in palio la 32ª coppa Val di Sole e la 2ª Coppa Igino Rizzi è stata vinta dalla società organizzatrice, ovvero il Gs Monte Giner di Massimino Bezzi, che ha preceduto nella graduatoria l’Us Monti Lussari, Sc Gardena e Us Dolomitica.

Bortolas nella gara di salto speciale dal trampolino Hs38 ha fatto registrare due ottimi salti, identici nella lunghezza, ovvero 35 metri, totalizzando 219,5 punti e precedendo Stefano Radovan del Monte Giner e Gabriele Monteleone della Dolomitica, a formare un podio di medaglie tutto trentino.



Nella prova di fondo, sulla distanza dei 4 km, Bortolas è riuscito a mantenere il vantaggio sugli inseguitori, con Gabriele Monteleone (argento), che ha recuperato chiudendo a soli 9 secondi, mentre il bronzo è andato all’atleta di casa Stefano Radovan.

Perentoria anche la medaglia d’oro di Annika Sieff dell’Us Lavazè Varena, la quale, dallo stesso trampolino ha totalizzato 203,2 punti, precedendo Giada Tomaselli del Monte Giner, che ha fatto registrare salti con le identiche distanze, ma con un minor precisione nell’esecuzione.

Bronzo per la gardenese Lena Prinoth. Tornate in gara nella combinata Annika Sieff ha chiuso i 3 km del percorso con il miglior tempo, staccando di 58 secondi la gardenese Prinoth, quindi bronzo per Camilla Comazzi.



Nelle altre gare Nazionali giovani nel salto vittoria per Martina Zanitzer del Monti Lussari su Davide Moreschini del Monte Giner, mentre in combinata si è imposto Marco Pinzani del Monti Lussari su Luca Libener della Dolomitica.

Infine nella under 10 successo di Maximilian Gartner del Gardena nel salto e Ludovica del Bianco su Erika Pinzani in combinata.

Assegnati anche i titoli trentini di categoria. Nella under 10 Davide Pezzotti vince sia nel salto sia in combinata, Davide Moreschini nel salto under 12 e Luca Libener nella combinata under12, Jacopo Bortolas e Annika Sieff hanno fatto una doppietta nella under 14.

