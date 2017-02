Gabriel Casagrande è d'argento ai tricolori ragazzi di biathlon

11/02/2017

Il primierotto ha centrato la medaglia nella sprint ad aria compressa della categoria ragazzi sulle piste di Chiusa Pesio, nel cuneese

Nella prima giornata dei campionati italiani ragazzi e allievi di biathlon arriva subito una medaglia tricolore per il Trentino.

Merito del primierotto Gabriel Casagrande (foto) che ha centrato l’argento nella sprint ad aria compressa della categoria ragazzi sulle piste di Chiusa Pesio, nel cuneese.

L’alfiere della società primierotta ha infatti terminato la sua prova in seconda posizione, staccato di 1’02” dal vincitore Gabriele Rigaudo, piemontese dello Sci club Entraque, mentre sul terzo gradino del podio ha concluso l’altoatesino della Val d’Ultimo Lukas Schwienbacher. Nella stessa categoria Samuele Bettega, sempre del Primiero, ha ottenuto il 20esimo posto.



Nella sfida under 13 femminile a trionfare è stata invece l’altoatesina di Anterselva Leni Auchentaller, con la teserana della Cornacci Fabiana Carpella (quarta a 11 secondi dal podio), quindi la sua compagna di squadra Elisa Lorenzoni, undicesima, Irene Vinante sedicesima ed Alessia Forlin del Primiero 23esima.

Salento fra gli under 15 della categoria allievi il migliore è risultato Gabriele Fantini dello Sci club Entraque, mentre in chiave trentina Giacomo Varesco è 13esimo e Christoph Pircher del Primiero 20esimo.

Affermazione piemontese anche in campo femminile per merito di Benedetta Favilla, con Anael Mezzacasa del Primiero (31esima) la migliore trentina. Domani le gare ad inseguimento.

