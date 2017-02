Aggredito l’organizzatore del mercatino dei Gaudenti di Trento

11/02/2017

Stefano Armani colpito con una mazza di legno proprio in piazza Garzetti dove si svolge il mercatino

Un episodio ancora da tutto da chiarire quello accaduto alle 10.47 a Trento in Piazza Garzetti, dove si stava svolgendo il «Mercatino del Gaudenti».

Stefano Armani, 46 anni, presidente dell’Associazione «Arteria» che organizza proprio il mercatino, è stato aggredito, pare, da un ex espositore che lo ha colpito alla testa con un martello di legno.

L’aggressore è stato individuato e fermato dalla polizia locale, mentre la vittima è stata trasportata al S. Chiara di Trento. Le sue condizioni non sono gravi.

