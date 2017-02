Servizio civile: ecco i nuovi progetti, 42 i posti disponibili

11/02/2017

Per aderire i giovani dai 18 ai 28 anni hanno tempo fino alle ore 24.00 del 2 marzo 2017

Sono aperte le adesioni ai progetti di Servizio Civile Universale Provinciale (SCUP_PAT) rivolti a giovani dai 18 ai 28 anni. Sono 16 i progetti disponibili, con una durata variabile dai 3 ai 12 mesi. L'avvio è previsto il primo di aprile 2017.

Sono 42 i posti disponibili, in 14 realtà, ovvero la Caritas diocesana, il comune di Rovereto, l'associazione provinciale per i minori APPM, l'associazione «Ubalda Bettini Girella», la cooperativa «Punto d'approdo», la cooperativa «Arianna», il comune di Trento, l'APSP «Casa mia», l'associazione «Noi Trento», l'associazione AGSAT, la cooperativa «Progetto 92», la cooperativa «Archè», l'azienda comunale «Asif Chimelli» e la cooperativa «Am.ic.a».

Ogni giovane percepirà 433,80 euro al mese.

C'è tempo fino alle ore 24.00 del 2 marzo 2017 per aderire. La domanda di adesione al progetto va indirizzata direttamente al soggetto proponente. Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio servizio civile della Provincia autonoma di Trento (tel. 0461 493 413).

Analoghe liste di progetti da scegliere saranno disponibili - da ora in poi - tutti i mesi.

Si può aderire ad un unico progetto al mese.



I progetti sono rivolti a giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni (che non abbiano ancora compiuto il 29° anno). La lista dei progetti e le modalità di adesione sono disponibili sul sito: http://www.serviziocivile.provincia.tn.it/news/pagina208.html.

I giovani interessati possono fare riferimento all’Ufficio provinciale (Via Grazioli 1, Trento; 0461 493 413; uff.serviziocivile@provincia.tn.it) per informazioni di natura generale e per avere supporto nella scelta dei progetti.

Le informazioni in merito ai progetti vanno prese direttamente presso i soggetti proponenti, preferibilmente contattandoli di persona. I riferimenti sono indicati nella pagina di ogni progetto.

