Francesco Gabbani si aggiudica Sanremo 2017

Seconda Fiorella Mannoia, che i pronostici davano vincente

Francesco Gabbani vince il premio più ambito del Festival della Canzone di Sanremo 2017 con la canzone «Occidentali’s Karma».

Seconda Fiorella Mannoia, che i pronostici davano per vincente. Brava comunque.

Nato a Carrara il 9 settembre 1982, si avvicina al mondo della musica già in tenera età grazie al fatto che la famiglia è proprietaria di un negozio di strumenti musicali.

Il suo primo approccio musicale avviene attraverso la batteria, presto però capisce la necessità di imparare a suonare uno strumento armonico come la chitarra - che studierà per qualche anno a cavallo tra l'infanzia e l'adolescenza - che gli permetta di iniziare a scrivere canzoni. Suona anche il pianoforte e il basso e ha lavorato come fonico F.o.H. e tecnico di palco.

A 18 anni firma il suo primo contratto discografico che lo porta, con il progetto Trikobalto, a registrare un album prodotto da Alex Neri e Marco Baroni dei Planet Funk. I video dei due singoli estratti dal disco entrano in rotazione sulle principali Tv Musicali e portano i Trikobalto a suonare nei più importanti festival italiani tra i quali l’Heineken Jammin Festival, a partecipare alle serate targate RockTV e anche ad aprire, al BlueNote di Milano, l’unica data italiana degli Oasis.



Nel 2010, sulla scia del successo del primo disco, arriva per i Trikobalto il secondo album. Il disco è prodotto da Marco Patrignani.

All’uscita del disco segue un tour in Francia e la realizzazione del video di Preghiera Maledetta.

I Trikobalto vengono scelti come supporter dell’unica data italiana degli Sterephonics e sono tra gli ospiti al Palafiori di Sanremo durante l’edizione 2010 del Festival.



Nella primavera del 2010, Francesco decide di lasciare la band e firma un nuovo contratto discografico per la realizzazione del suo primo progetto solista.

Nell'estate 2011, esce il singolo Estate e, in autunno, il videoclip di Maledetto Amore, brano tratto dalla colonna sonora del film L'amore fa male di Mirca Viola.

Nel 2013, esce il suo primo album ufficiale Greitist Iz, dal quale vengono estratti i singoli I dischi non si suonano e Clandestino.

Nel 2015, Francesco inizia a collaborare con BMG Rights Management in qualità di autore e firma un contratto di esclusiva.

Bart ryker - Opera propria - Ufficio Stampa Rai-iwan.

Nell'autunno 2015 si presenta alle selezioni per il festival di Sanremo con il brano Amen. Scelto dalla giuria di Sanremo Giovani 2015, è tra gli otto artisti che parteciperanno all'edizione 2016 del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte.

L'11 febbraio 2016 viene inizialmente eliminato dalla gara per aver perso la sfida contro la cantante Miele ma viene successivamente riammesso quando emerge che le votazioni sono state falsate a causa di un problema tecnico nella sala stampa.

La ripetizione delle operazioni di voto capovolge il risultato precedente e Gabbani supera l'eliminatoria partecipando alla finale del 12 febbraio.

Qui si qualifica primo nella sezione «Nuove Proposte» e ottiene il premio della critica Mia Martini e il premio Sergio Bardotti come miglior testo del Festival.



Il brano «Amen» diventerà disco di platino nei mesi successivi alla manifestazione.

Gabbani è autore del brano «L'amore sa», incluso nell'album «Scriverò il tuo nome» di Francesco Renga. Ha scritto, musicato e co-arrangiato con Celso Valli il brano Il bambino col fucile interpretato da Adriano Celentano e incluso nell'album Le migliori.

Dal 6 maggio 2016 viene trasmesso nelle radio il singolo «Eternamente ora», tratto dall'omonimo album, seguito dal terzo singolo In equilibrio.

È autore della colonna sonora del film Poveri ma ricchi di Fausto Brizzi, con Christian De Sica ed Enrico Brignano, che è uscito il 15 dicembre 2016.

Dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2016 nella sezione delle Nuove Proposte, il 12 dicembre seguente è stata annunciata da Carlo Conti la sua partecipazione tra i «Campioni» del Festival di Sanremo 2017 con il brano «Occidentali's Karma» con cui si classifica al primo posto.



Si ringrazia Wikipedia per la foto e per i testi.