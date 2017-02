Massimo Dalfovo rieletto presidente della Fipav del Trentino

12/02/2017

Eletto anche il nuovo Comitato 2017-20: nel servizio i nomi che lo compongono





Massimo Dalfovo (foto sopra) è stato riconfermato a larghissima maggioranza presidente della Fipav del Trentino anche per il quadriennio 2017/2020.

Questo il responso dell'assemblea elettiva andata in scena questa mattina nella Sala Rusconi della sede Coni di piazza Fiera a Trento.

Le società della nostra regione hanno poi votato a maggioranza per il ruolo di Consigliere le nomine di Antonio Antonucci (Ausugum Borgo), Paolo Bortoli (Asd Pallavolo Lizzana), Francesco Crò (Pallavolo C9 Arco Riva), Mirco Pizzini (As Volano Volley), Giuseppe Poletti (Bassa Vallagarina Volley) e Chiara Sartori (Promovolley Trento) con quattro volti nuovi rispetto al recente passato e con le riconferme dei soli Antonucci e Bortoli rispetto al Comitato uscente.

Non sono stati rieletti i candidati Gianni Facchin e Giuseppe Di Pietro, oltre al candidato Giorgio Moser che aveva ritirato nelle scorse ore la propria candidatura. Giancarlo Agostini, invece, come candidato unico al ruolo di Revisore dei Conti è stato votato all'unanimità.

All'assemblea odierna sono state presenti o rappresentate tramite delega l'86 per cento delle società trentine, 42 su 49, ed i risultati sono stati presi a larga maggioranza.



«Essere candidato unico è un onore ma anche un onere, perché sento la responsabilità della fiducia che tutte voi società riponete nei miei confronti – ha detto il presidente Massimo Dalfovo. – Quello che vorrei è che questa rappresentanza e questa partecipazione di oggi si verifichi spesso e volentieri anche in futuro, perché quello che i club vogliono è la stessa cosa che vuole anche la Fipav, ovvero far crescere e progredire sempre più la nostra pallavolo.

«Lavorando insieme, con uno scambio continuo, con un rapporto stretto e costante, attraverso un dialogo che non abbia interruzioni si può far sì che lo sport che tutti noi amiamo diventi sempre più strutturato e radicato nella nostra provincia.

«Per il futuro i grandi temi sui quali la Federvolley trentina si impegnerà saranno quelli che abbiamo cercato di curare già in questi ultimi quattro anni, ovvero una particolare attenzione al reclutamento, ai settori giovanile ed alla promozione della pallavolo a partire dalle scuole e dai giovani.»







Di seguito le elezioni andate in scena questa mattina

Eletto Presidente.

Massimo Dalfovo



Eletto Revisore dei Conti.

Giancalo Agostini



Eletti Consiglieri

Antonio Antonucci (Ausugum Borgo)

Paolo Bortoli (Asd Pallavolo Lizzana)

Francesco Crò (Pallavolo C9 Arco Riva)

Mirco Pizzini (As Volano Volley)

Giuseppe Poletti (Bassa Vallagarina Volley)

Chiara Sartori (Promovolley Trento).

