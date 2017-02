Pista lunga a Gangneung: Lollobrigida 4ª nella Mass start

12/02/2017

La pattinatrice romana dell'Aeronautica Militare sfiora il podio nell'ultima giornata dei Mondiali su Singole Distanze in Corea del Sud

Francesca Lollobrigida, 26 anni, quarta nella Mass Start dei Mondiali coreani.



Sfiora il podio l'Italia nella giornata di chiusura dei Mondiali di pista lunga su Singole Distanze di Gangneung, in Corea del Sud.

Dopo il 23° posto di Nicola Tumolero (Fiamme Oro Moena) nei 1500 maschili, è stato il turno delle Mass Start: ennesima grandissima prova in stagione al femminile per Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), che ha chiuso 4ª, a soli 25" dal terzo posto.

Dopo i tre podi di Coppa del Mondo, un'altra conferma di valore e competitività per la romana classe '91, ormai definitivamente tra le migliori specialiste del mondo e penalizzata in questa occasione anche da un pizzico di sfortuna.

Non altrettanto positiva la prova maschile, dove la coppia azzurra Fabio Francolini (Aeronautica Militare) e Andrea Giovannini (Fiamme Gialle Predazzo) ha chiuso rispettivamente con la 10ª e 20ª posizione.

Termina così senza medaglie ma con tanti ottimi piazzamenti nelle top ten il Mondiale dell'Italia del c.t. Marchetto, da domani già con la testa alle prossime settimane e agli impegni che in un mese testeranno ancora il lavoro del gruppo azzurro tra Mondiale Sprint, quello Allround e l'ultima tappa stagionale di Coppa del Mondo.

