Fisco: dalla lotta all'evasione 19 miliardi: record di entrate

12/02/2017

Ma è boom anche per le entrate «regolari»: dai 436 miliardi di euro del 2016 si è passati ai 450 miliardi del 2016

Il 2016 è stato un anno record per l’Italia nella lotta all'evasione fiscale, sono stati recuperati 19 miliardi.

Lo ha annunciato il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan intervenendo alla presentazione dei risultati dell'Agenzia delle entrate.

Ma è al top anche l'entità delle entrate: la prima stima di gettito registra un incasso da 450 miliardi di euro rispetto ai 436 dello scorso anno.

Con il canone Rai in bolletta sono stati incassati circa 2,1 miliardi di euro, con un extragettito, rispetto agli anni precedenti, di 500 milioni, nonostante l'importo del canone sia sceso da 113,50 a 100 euro annui.

Infine, i grandi contribuenti in Italia sono 3.114 e sul 40 per cento di loro sono stati eseguiti controlli nel 2016 che hanno portato nelle casse dell'Erario 1,6 miliardi di euro.

