EstroTeatro e Il Circolino Bar/Restaurant presentano «Maldestro»

12/02/2017

La rassegna di teatro e gusto di Estroteatro e il Circolino in Piazza Venezia a Trento, dal 14 febbraio al 4 aprile

«Maldestro» è una rassegna che unisce teatro e cucina in quattro differenti appuntamenti che si terranno dal 14 febbraio al 4 aprile presso il Circolino bar restaurant, in Piazza Venezia a Trento.

Il tutto nasce dall’incontro tra due realtà dinamiche che sentono di dover allargare il loro raggio d’azione: il teatro non può più essere limitato a un palcoscenico e la cucina ha bisogno di non essere più solo sedersi a tavola per mangiare.

Da qui scaturisce il progetto Maldestro, dove teatro e cucina si fondono in un progetto che si apre al pubblico, per quattro martedì differenti, in un mix esplosivo tra arte culinaria e performance teatrali che sperimenterà linguaggi e gusti diversi.

L’ampio ventaglio di proposte cerca di soddisfare i palati e i gusti artistici di tutti, passando tra cene ed aperitivi, tra letture e performance attoriali.

Il progetto, con la direzione artistica di Nicola Piffer, è stato sposato anche dall’associazione universitaria «Spotted Unitn» (con scontistica particolare per i possessori della Spotted Card) e dalla cantina «Borgo dei Posseri».



Il primo evento sarà martedì 14 febbraio alle oree 20.00 - giorno di San Valentino - e l’evento, dal titolo «Gift for Valentine’s day», sarà dedicato agli innamorati. Tavoli apparecchiati per una o due coppie, menù raffinato e intervalli comico-romantici che racconteranno l’amore da più punti di vista. Un modo diverso e originale per vivere questa giornata dedicata all’amore, coniugando cena e teatro.



Il secondo evento, martedì 7 marzo alle ore 20.00, porterà al Circolino uno dei format più consolidati nel rapporto tra performance artistiche e cucina, ovvero «Cena con delitto». Tra una portata e l’altra i partecipanti dovranno indagare ad un delitto che avverrà durante la cena, cercando di capire chi, tra i personaggi che si aggirano nel ristorante, sia l’assassino.



Terzo evento di Maldestro sarà «Kitchen (Con)Fusion», il 21 marzo alle ore 20.00. Questa serata sarà un ampio esperimento che incrocerà alcuni giochi culinari con racconti di stralci di vita assurda messi in scena in situazioni surreali. Un incontro di gusti particolari e fuori dal quotidiano e scene confuse e nonsense che animeranno la cena e la serata; un incrocio tra la messa in scena di attimi assurdi e portate diverse dal comune.



A chiudere la rassegna, il 4 aprile alle ore 19.00, sarà «Fauna da bar», un aperitivo lungo, guidato da sommelier, con degustazione di vini e prodotti tipici, accompagnata da una serie di letture sceniche di personaggi che abitano di norma i bar. Un momento per degustare alcuni tra i prodotti della nostra terra e ridere degli stereotipi più divertenti e frizzanti riguardanti gli habitué di locali e bar.



INGRESSI E AGEVOLAZIONI

Gift for Valentine’s day e kitchen (con)fusion 25,00 € - cena con delitto 30 € - fauna da bar 10 €

-10% per tesserati Estroteatro, Circolo Tennis Trento, abbonati alla stagione di Pergine

-15% per possessori Spotted Card

-20% abbonamento alle quattro serate

INFO

Facebook: il circolino bar/restaurant e Estroteatro

www.estroteatro.com - www.ilcircolino.net

PRENOTAZIONI

0461 238932 - ilcircolinotrento@gmail.com





