Festa, selfie e… bonaccia per la Trans lac del Lago di Garda

12/02/2017

La gara va alla coppia Giovanelli-Milini di «Irma la dolce-Team mata»





La 27ª Trans Lac en Du, classica d'apertura della vela del lago di Garda ha visto vincitore «Irma la Dolce-Team Mata» con l'equipaggio composto da Matteo Giovanelli e Alberto Milini.

I due, a bordo di un monotipo della serie «Protagonist 7.5», hanno impiegato oltre 7 ore e mezzo per coprire il percorso in due tappe, sulla rotta Salò-Gargnano.

Bonaccia notturna e dopo la partenza al tramonto una estenuante regata, tutta nell'oscurità causa le nuvole che hanno oscurato la luna piena del mese di febbraio.

Giovanelli e Milini hanno condotto in testa tutta la regata, chiudendo con quasi 3 minuti di vantaggio davanti all'Asso 99 «KeAsso» dei salodiani Max Tosi e Diego Larcher.



Poi sul traguardo sono giunti i cabinati (più lenti) che correvano sulla tratta a nord limitata a Maderno.

Terzo era «Carmecita» di Sabina Calandra e Riccardo Coroneo, quarto il «Tè Salt», il mini oceanico firmato da Umberto Felci, con a bordo Fabio Mor e Giorgio Manca.

Quinto è finito «MichelAss» di Marco Ferrari- Daniele Bettinsoli, sesto il «Città dei Mille», Protagonist dello Yacht Club Bergamo con a bordo Eusebio e Grazioli, settimo «Yerba» con Folchini e Giacomini, mentre il trofeo che ricorda Cristian Tarolli (equipaggio più giovane) è andato a Fabio Larcher e Nicola Torchio, due giovanissimi che corrono per il team 29Er della Canottieri Garda.

Grande successo mediatico per l'Evento con la diretta Web della partenza grazie alle tante riprese degli appassionati presenti a terra.

