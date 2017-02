Short track, a Minsk è ancora grandissima Italia

12/02/2017

Doppio secondo posto per gli azzurri nell'ultima giornata in Bielorussia grazie a un'ottima prova della staffetta femminile e a una splendida Arianna Fontana nei 500

Arianna Fontana, 26 anni, seconda sui 500 di Minsk.



Chiude in bellezza l'Italia nell'ultima giornata della sesta tappa di Coppa del Mondo di scena a Minsk, in Bielorussia: dopo gli ottimi terzi posti di ieri con Lucia Peretti e Cynthia Mascitto, la Nazionale prosegue la striscia positiva con una grande seconda posizione di Arianna Fontana nei 500 e il secondo posto della staffetta femminile in chiusura di rassegna.

Il quartetto azzurro formato da Arianna Fontana (Fiamme Gialle Predazzo), Lucia Peretti (C.S. Esercito Courmayeur), Arianna Valcepina (G.S. Fiamme Gialle Predazzo) e Cecilia Maffei (Fiamme Azzurre Roma), superato in finale A soltanto dalla Russia, replica così la prestazione di una settimana fa a Dresda per quello che resta il miglior piazzamento stagionale.

Nell'individuale invece la Freccia Bionda, dopo la finale B di ieri nei primi 1.000, non sbaglia nei 500 e coglie un altro secondo posto ritrovando il podio dopo gli eccezionali risultati all'Europeo di Torino in gennaio.

Sempre al femminile da sottolineare la bella performance di Cecilia Maffei nei 1.000 con il sesto posto complessivo grazie alla seconda piazza in finale B.

Eliminati invece ai quarti di finale, al maschile, Yuri Confortola (C.S. Carabinieri) nei 1.000 e Davide Viscardi (Agorà Skating Team Milano) nei 500.



La premiazione delle staffette femminili con l'Italia seconda classificata.



