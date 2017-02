Volley Rosa: Delta Informatica Trentino da urlo: 3-1

12/02/2017

MyCicero Pesaro superata in quattro set e quarta piazza blindata. Kijakova e Rebora le assolute protagoniste del match

Con una prestazione che rasenta la perfezione, dopo un primo set in sofferenza, la Delta Informatica Trentino torna ad assaporare il gusto del successo dopo la sconfitta rimediata in Coppa Italia mercoledì sera con Filottrano.

Vittima di turno una delle grandi del campionato di serie A2, una myCicero Pesaro giunta a Trento dopo una lunga serie di successi ottenuti sia in regular season che in Coppa Italia.

Tre a uno il risultato finale in favore delle gialloblù, che grazie ai tre punti conquistati blindano la quarta piazza in classifica salendo a quota 34 punti.

Premio di mvp del match assegnato a Miroslava Kijakova: per la slovacca 17 punti personali con 61% in ricezione, il 35% a rete e 3 muri.

Ma mai come oggi è stato l'intero sestetto trentino a muoversi da assoluto protagonista: basta citare i numeri delle due centrali, con i 5 muri di Rebora e il 47% in attacco di Fondriest.

Positive anche le prove di Coppi (4 ace), Zardo (86% in ricezione), Moncada e Aricò, rilanciata da Iosi a gara in corso e capace di mettere a terra 12 preziosissimi palloni.

Tra le fila ospiti non basta un'ottima Degradi (18 punti con 2 ace e 4 muri) ad una myCicero partita benissimo ma calata vistosamente alla distanza, complici le difficoltà incontrate dal suo terminale offensivo principali Kiosi (19% in attacco).

Iosi sceglie di affidarsi inizialmente ad Antonucci nel ruolo di opposto in diagonale all'alzatrice Moncada, con Aricò in panchina.

Resto del sestetto trentino con Coppi e Kijakova laterali, Rebora e Fondriest al centro e Zardo libero.

Bertini, con la rosa al completo, risponde con Di Iulio al palleggio, Kiosi opposto, Degradi e Santini in posto-4, Mastrodicasa e Olivotto al centro e Ghilardi libero.







Il match

La partenza è tutta di marca ospite: la myCicero è padrona del campo fino al 2-9 con le gialloblù in difficoltà a contenere lo strapotere della squadra di Bertini.

L'ace di Moncada consente a Trento di recuperare un break (8-14) ma l'illusione dura poco perché due attacchi consecutivi di Degradi rispediscono Pesaro a distanza siderale (8-16).

Con Trento in difficoltà a superare l'attento muro ospite e poco reattiva in difesa, sono più che altro gli errori in attacco di Pesaro a regalare punti alle gialloblù (13-20): Iosi si gioca prima le carte Bortoli e Aricò, infine fa debuttare con la maglia della Delta Informatica Trentino anche il nuovo acquisto Ludovica Montesi, subito a segno da posto-4 (16-22).

Finale di set in discesa per la myCicero che chiude 16-25 con il muro e l'attacco di Santini.



La strigliata di Iosi sortisce gli effetti desiderati e dopo il cambio di campo la Delta Informatica è decisamente più spigliata e intraprendente (7-5).

Moncada sceglie di affidarsi con grande continuità alle centrali Rebora e Fondriest e portano proprio la loro firma i punti dell'allungo gialloblù (12-9).

Cambiano i due opposti con Pamio che rileva Kiosi e Aricò che sostituisce Antonucci: la myCicero si aggrappa al suo efficace muro per rimettersi in carreggiata, Degradi e Olivotto stampano Aricò e Kijakova e il punteggio è di nuovo in parità (18-18).

Olivotto porta avanti la squadra ospite (18-19) ma Trento non si scompone e mantiene la lucidità: si va ai vantaggi, Trento annulla due set point, opera il sorpasso il tocco morbido di Kijakova e chiude i conti con un'ispiratissima Fondriest, prima a segno in fast e poi a muro (28-26).







Sulle ali dell'entusiasmo la Delta Informatica parte a mille all'ora anche in avvio di terzo set e il muro di Rebora obbliga Bertini ad interrompere il gioco (4-0).

Kijakova si esalta in attacco e a muro e Aricò inizia a picchiare come nei giorni migliori (8-2): la strada sembra in discesa per le gialloblù, che non fanno però i conti con l'ennesimo episodio sfortunato della stagione, ovvero il lieve infortunio alla caviglia che obbliga Moncada a lasciare il campo per qualche minuto (11-6).

Entra in regia Bortoli, Pesaro si fa più minacciosa grazie soprattutto ad un'ottima difesa e la pipe di Santini vale il -1 (14-13), con un cartellino giallo per proteste alla panchina di Trento. Torna in campo Moncada, Kijakova si carica il peso dell'attacco trentino sulle spalle e firma i due attacchi che valgono il nuovo strappo gialloblù (16-13).

Moncada coinvolge tutte le sue attaccanti e dopo la slovacca è Coppi a firmare due punti preziosissimi, esaltandosi poi anche dalla linea del servizio (21-16).

Set terminato? Non ancora, perché Iosi è costretto a chiamare time out dopo l'errore di Moncada (23-20). Kijakova scaccia i fantasmi di una possibile rimonta andando a segno in attacco con la mano sinistra, è il colpo del ko per Pesaro, che si inchina alla perentoria fast di Fondriest (25-21).



La vice capolista marchigiana accusa pesantemente a livello psicologico e la Delta Informatica Trentino prende in pugno le redini del gioco (4-1) eccellendo soprattutto in difesa.

Rebora è micidiale in attacco e letale a muro (9-6), Coppi non sbaglia un colpo e in un batter d'occhio il tabellone sorride al sestetto di casa (13-6).

Bertini prova ad invertire la tendenza inserendo Kiosi, Bussoli e Rimoldi ma in campo ormai c'è una squadra solo, la Delta Informatica. I muri di Kijakova e Rebora valgono il 16-6, la myCicero non trova più soluzioni credibili in attacco e con Kijakova e Coppi in grande spolvero la Delta Informatica corre spedita verso un successo tanto prestigioso quanto meritato, messo in cassaforte con l'attacco finale di Kijakova (25-13).







Il commento a caldo

«Sono particolarmente felice per la vittoria e soprattutto per la qualità della prestazione offerta quest'oggi, – spiega a fine gara Ivan Iosi, tecnico della Delta Informatica. – Dopo un primo set nel quale Pesaro ha giocato su percentuali elevatissime in ricezione e in attacco, abbiamo ritrovato lucidità e quella fluidità di gioco che ha spesso caratterizzato le nostre prestazioni migliori.

«Credo che la squadra abbia offerto forse la miglior performance da inizio stagione e sono molto felice soprattutto per le ragazze, che vedono ripagati gli sforzi compiuti durante la settimana.

«Rivedere Aricò su ottimi standard, Fondriest nuovamente protagonista così come mercoledì, Kijakova e Rebora su livelli eccezionali, senza nulla togliere alle altre ragazze, sono segnali che fanno ben sperare in ottica futura.

«Mancava un risultato di prestigio contro una grande del campionato, ora è arrivato e speriamo che serva a darci un ulteriore slancio per affrontare le prossime gare con la stessa determinazione e attenzione mostrate oggi.»







Il tabellino della partita giocata oggi al Sanbàpolis

Delta Informatica Trentino - myCicero Pesaro 3-1

Parziali: 16-25, 28-26, 25-21, 25-13



Delta Informatica Trentino: Moncada 2, Antonucci 2, Kijakova 17, Coppi 13, Rebora 12, Fondriest 9, Zardo (L); Bortoli 0, Aricò 12, Montesi 1, Bogatec ne. All. Ivan Iosi

MyCicero Pesaro: Di Iulio 1, Kiosi 3, Degradi 18, Santini 12, Olivotto 12, Mastrodicasa 10, Ghilardi (L); Gamba 0, Bussoli 0, Pamio 8, Rimoldi 0, Tonello 1. All. Matteo Bertini

Arbitri: Fabio Scarfò e Antonio Licchelli

Durata set: 22', 34', 29', 23' (totale: 1h48')

Note: spettatori 450 circa. Delta Informatica (attacco 50, muro 12, battuta 6, errori azione 8, errori battuta 11), Pesaro (attacco 50, muro 12, battuta 3, errori azione 10, errori battuta 12). Mvp: Kijakova.

© Riproduzione riservata