Sprint di Ergan, Tripletta azzurra: Antonioli-Boscacci-Maguet

12/02/2017

March torna sul podio dopo tre anni: è terzo nel Pgs di Pyeongchang – Vincono Prommegger e Zavarzina





Secondo successo dell'anno per Robert Antonioli e Italia padrona nella sprint maschile che ha chiuso la due giorni di Coppa del mondo sulle montagne turche di Ergan.

Il valtellinese dell'Esercito, detentore della sfera di cristallo nella specialità, si è imposto davanti ai compagni di squadra Michele Boscacci (al terzo piazzamento della stagione sul podio) e Nadir Maguet, e consolidano le proprie posizioni di vertice nella classifica generale.

La top ten registra anche l'ottavo posto di Filippo Barazzuol e il decimo di Matteo Eydallin. In campo femminile il successo è andato alla francese Laetitia Roux sulle spagnole Caudia Galicia Cotrina e Marta Garcia Farres, quarta Katia Tomatis.

«Era una sprint diversa dal solito – ha commentato alla fine Antonioli, – molto più lunga rispetto alle gare a cui siamo abituati.

«Mi sono gestito bene e alla fine ho controllato i miei avversari nel modo migliore. Un podio completamente tricolore è sempre una bella soddisfazione, siamo una grande squadra.»

«La sprint non è proprio il mio format, – commenta Michele Boscacci. – Ma in queste condizioni riesco a comportarmi meglio.

«Ho fatto qualche pasticcio nei cambi, ma sono riuscito a rimanere sulle ruote di Antonioli, la forma sta crescendo in vista dei Mondiali.»

«Bella sprint, – chiude Nadir Maguet. – Tecnica e lunga, ci ho creduto fino alla fine nonostante abbia avuto qualche problemino nei metri conclusivi.»





March torna sul podio dopo tre anni nel Pgs di Pyeongchang

A oltre tre anni di distanza dall'ultimo podio in Coppa del mondo, Aaron March torna fra i migliori tre con il terzo posto nel gigante parallelo di PyeongChang, disputato sulla pista che l'anno prossimo assegnerà le medaglie olimpiche.

Il trentunenne altoatesino dell'Esercito ha sconfitto nella small final lo svizzero Dario Caviezel tornando a mostrare le ottime qualità che lo hanno fatto diventare negli ultimi anni uno specialista del parallelo.

Curiosamente si tratta per March del primo podio in carriera in questa specialità: gli altri nove sono arrivato infatti tutti nello slalom.

Il successo è andato ad Andreas Prommeggere che si è imposto nel derby austriaco al cospetto del compagno di squadra Sebastian Kislinger.

Fra i protagonisti di giornata ci sono anche Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti e Christoph Mick, tutti e tre eliminati negli ottavi, mentre Roland Fischnaller e Gabriel Messner non hanno superato le qualificazioni.

In classifica generale il bulgaro Radoslav Yankov mantiene il comando con 3.490 punti contro i 2.660 di Benjamin Karl, Felicetti è ottavo con 1370 e Bormolini nono con 1285.

La gara femminile è stata vinta dalla russa Alena Zavarzina sulle svizzere Patrizia Kummer e Julie Zogg, fuori nelle qualificazioni Nadya Ochner ed Elisa Profanter.

In classifica Zavarzina sale a 3.500 punti, seconda piazza per Kummer con 3.100, Ochner è quindicesima con 1140, quando mancano gli appuntamenti di Mosca e Kayseri a chiude la stagione.

