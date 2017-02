Tunisino arrestato dalla polizia a Bolzano per rapina e lesioni

13/02/2017

Ha aggredito un connazionale in Via Garibaldi per portargli via il tablet e, visto che faceva resistenza, lo ha accoltellato

Gli operatori della Squadra Mobile, guidata dal dottor Tricarico, hanno fermato nei giorni scorsi per rapina, lesioni personali e porto ingiustificato di strumenti atti a offendere un 30enne tunisino senza fissa dimora sul territorio nazionale.

L’uomo, tra l’altro con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, ha aggredito alle spalle, strattonandolo, un connazionale che transitava per via Garibaldi, il quale però riusciva prontamente a reagire.



Per tutta risposta, l’aggressore lo ha colpito a un fianco con una coltellata e si è poi dato alla fuga dopo avergli asportato un tablet.

Le indagini, partite immediatamente dopo la denuncia del fatto, hanno condotto i poliziotti della Squadra Mobile a raccogliere inequivocabili elementi contro il presunto rapinatore, rintracciato nei pressi dei giardini della Stazione e arrestato.

L’uomo è stato tradotto presso la locale Casa circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

