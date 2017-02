Cambiamento climatico, convegno al Centro Laimburg

13/02/2017

Nel mondo il 40% dei ghiacciai irreversibilmente danneggiati – Oltre 80 partecipanti al convegno sul clima organizzato da Laimburg e Global Forum Südtirol

Ghiacciaio di Malevalle, in Val Ridanna - Foto USP.



Quali conseguenze sta producendo il surriscaldamento globale, e quali strategie adottare per reagire in maniera sensata?

Queste e altre domande sono state affrontate nei giorni scorsi al Centro di sperimentazione Laimburg, nel corso di un convegno organizzato assieme al Global Forum Südtirol.

Ad approfondire tutte le questioni ci ha pensato il glaciologo altoatesino di fama internazionale Georg Kaser, docente presso l'Università di Innsbruck.

Da decenni il mondo della ricerca chiede che vengano compiuti decisi passi in avanti per cercare di limitare i danni del surriscaldamento globale, e nel 2015, alla Conferenza sul clima di Parigi, è stato raggiunto un accordo sottoscritto da ben 195 paesi di tutto il mondo.



«Per contrastare i cambiamenti climatici – ha spiegato Kaser – è indispensabile ridurre in maniera rapida e sostanziale le emissioni inquinanti. Gli effetti sono già sotto gli occhi di tutti: circa il 40% dei ghiacciai mondiali, infatti, è già danneggiato in maniera irreversibile.»

«Riteniamo che il contributo di Kaser sia fondamentale per elaborare una strategia anche a livello locale», – ha aggiunto il fondatore del Global Forum Südtirol, Christian Girardi.

Il direttore del Centro Laimburg, Michael Oberhuber, ha ribadito invece che «la nostra struttura è la piattaforma ideale per questo tipo di ragionamenti.

«Da anni – ha concluso – siamo partner del Global Forum Südtirol, e cerchiamo di sfruttare al meglio le sinergie per applicare i risultati della ricerca al mondo dell'agricoltura.»

