Parte la campagna «Questo non è amore»

13/02/2017

Arriva anche a Bolzano il «Progetto camper» della Polizia di Stato

Nel solco di analoghe iniziative organizzate nei mesi scorsi in varie piazze d’Italia, anche a Bolzano, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione «Questo non è amore», sarà presente il Camper della Polizia di Stato.

Il progetto, nato con lo scopo specifico di favorire la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne, mira soprattutto ad attuare una efficace campagna di informazione, nonché a favorire l’emersione del fenomeno, offrendo alle vittime di violenza il supporto di operatori specializzati.



Il 14 febbraio, in occasione della giornata di «San Valentino», in Piazza Municipio a partire dalle ore 15.00, la psicologa della Polizia di Stato e operatori della Squadra Mobile e della Divisione Anticrimine della Questura di Bolzano saranno a disposizione della cittadinanza per fornire tutte le informazioni utili riguardo al fenomeno della violenza di genere e per la ricezione di eventuali denunce per fatti costituenti reato.

L’équipe specializzata della Polizia di Stato sarà affiancata da operatrici del Centro di Ascolto Antiviolenza GEA di Bolzano.

© Riproduzione riservata