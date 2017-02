«Chef a teatro»: showcooking con Federico Parolari

13/02/2017

Il secondo appuntamento è per giovedì 16 febbraio al Teatro Valle dei Laghi

>

Secondo appuntamento di «Chef a teatro»: il 16 febbraio alle ore 20.00 al Teatro Valle dei Laghi è in programma lo showcooking di Federico Parolari, primo chef de l'Osteria a Le Due Spade di Trento, affiancato dai ragazzi del progetto «Diversamente a teatro».

Con la cronaca in diretta di Nereo Pederzolli, giornalista RAI, e Pino Costalunga, attore e regista.

Dopo il sold out del primo appuntamento, prosegue l'iniziativa Chef a teatro: il 16 febbraio alle ore 20.00 presso il Teatro Valle dei Laghi è in programma lo showcooking di Federico Parolari, primo chef di A le Due Spade, l'osteria di Trento che da oltre cinque secoli soddisfa i palati di notabili, pellegrini viandanti e conciliari.

L'evento è organizzato con il supporto dei ragazzi del progetto Diversamente a teatro: l'aiuto cuoco Mirko, i camerieri Paola ed Andrea, la responsabile di sala Chiara, le bariste Arianna ed Ornella.

A completare la serata la cronaca in diretta di Nereo Pederzolli, giornalista RAI esperto di enogastronomia, e le brevi letture a tema di Pino Costalunga, condirettore artistico di Fondazione Aida, supportato da Leopoldo.

Parolari delizierà i partecipanti con un piatto tipicamente del territorio (filetto di maialino in manto di speck della Val Rendena su verza stufata con polenta di patate e cappuccio rosso marinato alla mela), innaffiato dai vini della Cantina Mori Colli Zugna. Seguirà dessert della Pasticceria Bologna di Mori.



Chef a teatro è un'iniziativa organizzata da Oasi e Associazione Atti con il contributo di Fondazione Caritro e la collaborazione di Fondazione Aida e Apt Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi. Si concluderà il 16 marzo con lo showcooking di Alessandro Gilmozzi del Ristorante El Molin, tra i migliori chef italiani della cucina di montagna.

Con il supporto di: De Manincor, Gelateria Pasticceria Bologna, Panificio Pasticceria Tecchiolli, Azienda Agricola F.lli Pisoni, Gino Pedrotti, Giovanni Poli Santa Massenza, Il Giardino delle Spezie, Francesco Poli Vignalioli a S. Massenza, Pravis, Cantina Mori Colli Zugna, Maxentia e Silvio Ricevimenti Catering Banqueting.

Per partecipare alla serata (showcooking + cena: 18 euro) è necessario prenotare allo 0461/ 340158 – info@teatrovalledeilaghi.it.

© Riproduzione riservata