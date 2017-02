Presentazione Rapporto Immigrazione in Trentino

13/02/2017

Giovedì 16 febbraio, a partire dalle ore 9, presso il Dipartimento della Conoscenza in Via Gilli 3 a Trento

Quadro demografico, inserimento lavorativo, casa, scuola e sanità, con un'ampia finestra dedicata al tema dei richiedenti protezione internazionale fra accoglienza, inclusione e percezione.

Verrà presentata giovedì 16 febbraio 2017, a partire dalle ore 9, presso il Dipartimento della Conoscenza in Via Gilli 3 a Trento (Aula Magna), l'edizione 2016 del Rapporto sull’immigrazione in Trentino del Cinformi.

Aprirà i lavori l'assessore provinciale alla Salute e Politiche sociali Luca Zeni, cui seguiranno gli interventi dei curatori Maurizio Ambrosini e Serena Piovesan e di Nadan Petrovic del Centro studi per l'immigrazione e l'asilo dell'Università La Sapienza.



Lo studio offre i risultati di un’attività di analisi che da anni si propone con rigore scientifico di fare chiarezza sull’evoluzione della presenza della popolazione immigrata sul territorio trentino e su specifici temi socialmente rilevanti.

Dunque un contributo concreto di riflessione su una questione di grande attualità che ha implicazioni per tutta la comunità della provincia, dal momento che va ad includere le trasformazioni socio-economiche, le sfide della convivenza in una società plurale, la capacità inclusiva del territorio fino alla qualità dei servizi.

Ovviamente il nostro girnale pubblicherà un estratto del rapporto non appena presentato.

© Riproduzione riservata