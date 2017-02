«Milano in breve - 140 anni di storie della città nel Corriere»

13/02/2017

I 140 anni del Corriere della Sera letti e rivissuti attraverso le piccole storie della cronaca cittadina, per capire come nasce una notizia e come cambia una città

Titolo: Milano in breve. 140 anni di storie della città in 500

notizie del «Corriere»



Autore: Claudio Colombo

Editore: Meravigli



Pagine: 160, illustrato, Brossura

Prezzo di copertina: € 12

Le «brevi di cronaca», nel gergo giornalistico, sono le notizie di giornata condensate in poche righe: raccontano i fatti minori accaduti in città, minori ma non per questo meno interessanti.

Il Corriere della Sera ne ha fatto, fin dai primi numeri, un proprio cavallo di battaglia.

Quella che Claudio Colombo propone è un'antologia che ha una data di partenza, 5 marzo 1876, il giorno in cui il Corriere fece la sua prima apparizione nelle vie e nelle piazze di Milano.

Dall'archivio dello storico quotidiano di via Solferino, Colombo che al Corriere lavora dal 1984, attinge e seleziona in ordine cronologico notizie di cronaca spicciola, fatterelli curiosi, divertenti o tragici, talvolta tragicamente divertenti, che da 140 anni sono lo specchio della città e dei suoi quartieri e raccontano l'evoluzione non soltanto di costumi, riti, usanze, ma anche di linguaggio e sensibilità.

