«San Valentino in salsa caraibica: faremo ballare anche Cupido»

13/02/2017

«La musica che gira intorno»: martedì 14 febbraio al Vicolo dell’Adige 31 a Trento, dalle ore 21.00 fino a notte fonda...

Jesus Dr. Chucho, Alejandro Cano, Carlitos El Mariachi Loco, Ivo Maestro Lindo.



La Latin Band di Jesus Alvarez farà passare un San Valentino indimenticabile, ricco di sorprese, ospiti e di passione.

Ritorna Sopa Latina Latin Band per farvi muovere al ritmo di salsa, merengue, cumbia, bachata, y todos los bailes de LatinoAmerica.

Una serata targata «world music» per la giornata degli innamorati.

Sono invitati tutti gli innamorati, sia quelli che amano il proprio compagno o la propria compagna ma anche coloro che amano la vita, la musica, il ballo, il buon cibo, la compagnia, il divertimento... Quelli che amano la voglia di stare insieme, la serenità, l'amicizia,l'arte dell'incontro, insomma tutti quelli che amano l'amore e che praticano quella scuola di vita che insegna a restare umani.

Il tutto per una serata carica di energie positive come scoprire l'altro, esplorare le diversità, valorizzare la voglia di scoprire e di stupirsi: e quale strumento migliore se non quello della musica, linguaggio universale che da sempre compone le più belle colonne sonore della nostra vita e dei nostri amori.

Un occasione, fra l'altro, per passare la sera di San Valentino in un clima di serenità e di incontro «in salsa caraibica» e dove ballerà con noi anche Cupido.

