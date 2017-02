L'alpinismo incontra la solidarietà, il 18 febbraio a Rovereto

13/02/2017

Sabato si terrà nella sala della Filarmonica il «Concerto per Serenella» con il Coro sant'Ilario e la presenza di Giuliano Stenghel «Sten»

Sabato 18 febbraio alle 20.30 nella sala della Filarmonica di corso Rosmini a Rovereto si terrà il «Concerto per Serenella» con il Coro sant'Ilario e la presenza di Giuliano Stenghel «Sten».

L'«Associazione Serenella - Onlus» ha come scopo la solidarietà verso le persone e i bambini in particolare che si trovano in condizione di grande povertà.

E' nata per volontà di Giuliano Stenghel «Sten», iniziando con l'adottare qualche bambino in India in ricordo della moglie Serenella, prematuramente scomparsa.

Giuliano coinvolse i suoi amici e conoscenti in questa solidarietà che, col tempo, è diventata una realtà ben più grande delle sue originarie aspettative.



L’Associazione Serenella è riuscita a creare un ponte essenziale fra noi e molte popolazioni povere promuovendo e finanziando importanti iniziative di solidarietà in molti Paesi come l’India, Guinea Bissau, Kenya, Madagascar, Togo, Mozambico, Tanzania, Romania, Etiopia, Congo, Sudan, Zimbabwe, Brasile, Argentina, Perù, Ecuador, Mongolia e altri.

Un esempio concreto è l’adozione a distanza di bambini orfani o molto poveri che i nostri amici missionari, direttamente impegnati sul luogo, riescono a mantenere soltanto con il nostro aiuto.



Ci sono poi altre forme d’aiuto: la costruzione di case, scuole, orfanotrofi, pozzi, acquedotti, il finanziamento di cure ospedaliere o interventi chirurgici, l’invio di medicinali, l’emergenza fame ecc.

Chi fa parte di «Serenella» è consapevole di dare e… soltanto continuare semplicemente a «dare», senza compromessi o ipocrisie, nella certezza di quanto un atto d’amore sia importante per chi lo riceve ma soprattutto per chi lo fa.

Per questo motivo l’intero ammontare delle offerte pervenute è sempre destinato a soli scopi benefici (progetti che giungono dai missionari), rimanendo quindi a carico dei soci, in modo assolutamente volontario, ogni spesa organizzativa.

© Riproduzione riservata