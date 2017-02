Torneo ultimate frisbee: 6ª edizione del DDT indoor

13/02/2017

Torna a Pergine il 18-19 febbraio il tradizionale appuntamento con l’ultimate frisbee

Torna a Pergine l’ormai tradizionale appuntamento con l’ultimate frisbee, grazie al torneo nazionale indoor Dolomites disc Trentino (DDT) promosso dagli UFO, la sezione frisbee della Polisportiva Oltrefersina.

Giunto ormai alla sua 6ª edizione il torneo - previsto il prossimo 18/19 febbraio - quest’anno vedrà la presenza di 12 squadre provenienti da Bologna, Torino (entrambe già vincitrici una volta), Venezia, Vicenza, Rimini, Verona, Bolzano, Milano, più una pick up (in gergo sono le squadre formate per l’occasione da singoli atleti di diverse società) e ovviamente i padroni di casa.

La manifestazione segue una formula ormai collaudata - compresa la tradizionale cena del sabato sera per i partecipanti presso l’impianto sportivo di Madrano - ma quest’anno vedrà per la prima volta una puntata nel pinetano.

Infatti un girone di qualificazione del sabato pomeriggio sarà disputato nella palestra delle scuole di Baselga, mentre la domenica tutti a Pergine presso la palestra dell’istituto M.Curie, con le finali a partire dalle 14 circa.



Come sempre il DDT (che quest’anno avrà anche il suo seguito estivo nel secondo week end di giugno) è una grande occasione per conoscere questo sport (ormai entrato negli sport olimpici), praticato in oltre 60 paesi nel mondo, che si contraddistingue per l’assenza dell’arbitro e la possibilità di essere giocato misto, visto che il contatto fisico è minimo e casuale.

Gli Ufo festeggiano quest’anno il decimo anno di attività, e spera di coronarlo con un’annata importante sia dal punto di vista della diffusione e della promozione (sono ormai molte i contatti con le scuole) che dei risultati sul campo.

Importante in questo senso il terzo posto nel torneo indoor di Milano ottenuto nel week end appena trascorso, in cui il club perginese ha sorpreso tutti lasciandosi dietro altre 12 squadre, alcune delle quali ben più esperte e blasonate.

