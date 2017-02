Il 14 febbraio One Billion Rising Revolution 2017

13/02/2017

L'appuntamento è in piazza Duomo a Trento per dire basta alla violenza sulle donne

Dal 2013, ogni 14 febbraio il V-Day - movimento fondato da Eve Ensler, attivista femminista e drammaturga - con il flash mob internazionale One Billion Rising mobilita almeno Un Miliardo di persone per dire basta, per chiedere giustizia, per proclamare la propria rivoluzione.

Il Miliardo si riferisce al numero di donne e bambine che, nel mondo, sono vittime di violenza.

La media italiana, anche quella trentina, coincide con la media mondiale: una donna su tre, nel corso della vita, è vittima di violenza in quanto donna.

I dati sono agghiaccianti: Un Miliardo di donne in tutto il pianeta. La maggior parte delle violenze avviene in famiglia e nella coppia.



L’iniziativa dal 2013 ha portato a riconoscere che la violenza contro le donne è un crimine globale, presente in tutte le culture e anche nel nostro tempo. È un crimine contro l’umanità intera.

Sulle note di «Break the chain» il mondo anche quest’anno dirà no a questa violenza, dando voce e corpo a una protesta creativa e non violenta.

La danza è una sfida e una celebrazione delle donne che non sono state sconfitte e che non si arrendono.

Anche quest’anno libereremo nelle piazze e nelle strade del mondo l’energia di un’insurrezione pacifica e globale, perché ancora non esistono uguaglianza, diritti, rispetto, considerati una minaccia da una fragile identità maschile che crea fortezze sociali, istituzionali, culturali.



Ci sono guerre dichiarate sui corpi e sulle menti delle donne.

Quest’anno la rivoluzione ruota intorno all’importanza della solidarietà, necessaria per ottenere ogni forma di cambiamento: solidarietà contro lo sfruttamento delle donne, solidarietà contro il razzismo e il sessismo ancora presenti in tutto il mondo.

Un sentimento sociale e globale per ottenere l’attenzione, il coinvolgimento e l’impegno delle istituzioni, affinché siano attuate, di fatto, forme di prevenzione e controllo, oltre che politiche sociali ed educative, per contrastare il fenomeno della violenza in ogni sua declinazione.

Non può esserci rivoluzione senza solidarietà.



Se vogliamo un cambiamento nel sistema – un cambiamento di mentalità, di cultura, di coscienza, dei valori; di volontà politiche – servono partecipazione, condivisione e sostegno. È questione di umanità!

One Billion Rising è un mondo che si riprende, si solleva, si ribella. È un mondo che ama.

Trasformiamo il 14 febbraio in un giorno di amore rivoluzionario, solidale, gioioso, di resistenza.

A Trento, il 14 febbraio l’appuntamento è in piazza Duomo alle 17.30.

