Letture romantiche: Bolzano conquista il primo posto, Trento il 3°

13/02/2017

Amazon.it rivela la classifica delle 10 città «più romantiche»: Milano è seconda

Ghiaccio bollente a Bolzano: il capoluogo di provincia più a Nord in Italia fa il suo debutto nella top 10 delle città più appassionate ai romanzi d’amore scalzando Milano dalla vetta e conquistando così il primo posto.

Il capoluogo Lombardo si deve accontentare della seconda posizione ed è tallonato da Trento che risale la classifica dal 7° al 3° posto.

Questi i dati rivelati da Amazon.it che, in occasione di San Valentino, rilascia per il quarto anno la classifica delle città italiane che leggono maggiormente romanzi rosa, individuata secondo il numero di titoli in formato cartaceo ed eBook acquistati dagli italiani su Amazon.it durante l’ultimo anno su base pro capite, in città con più di 100.000 abitanti.

Il Nord Est si attesta in generale come l’area più interessata alle storie d’amore: Trieste rientra nella top 10 direttamente al 4° posto (era 11a nel 2016), ed è seguita da Verona, che perde una posizione e si ferma al 5° posto, e Padova, che invece balza dal 14° al 6°. Bologna si intrufola al 7° posto guadagnando ben 12 posizioni, mentre al presenza del triveneto prosegue con Vicenza all’8°. Chiudono Cagliari, 9a, e Parma, 10a.

Le 10 città più romantiche

I titoli più apprezzati Bolzano

Milano

Trento

Trieste

Verona

Padova

Bologna

Vicenza

Cagliari

Parma Il profumo delle foglie di té di Dinah Jefferies

Io prima di te di Jojo Moyes

I cento colori del blu di Amy Harmon

Dopo di te di Jojo Moyes

Un nastro color lavanda di Heather Burch

Una stravagante ragazza perbene di Virginia Dellamore

Tentare di non amarti di Amabile Giusti

Big Apple (Living NY Vol. 1) di Marion Seals

Non mi piaci ma ti amo di Cecile Bertod

Ti prego lasciati odiare di Anna Premoli

