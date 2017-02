Pattinaggio: Figura, agli Eyof Daniel Grassl 2° dopo Il Corto

13/02/2017

Parte forte l'Italia nella 1ª giornata del Festival Olimpico Invernale della Gioventù Europea in Turchia: strepitoso il campione nazionale Junior – Lucrezia Gennaro 4ª

Daniel Grassl, 15 anni, e Lucrezia Gennaro, 15, insieme in posa dopo il bel corto di Erzurum.



Si apre alla grande per l'Italia il Festival Olimpico Invernale della Gioventù Europea di scena ad Erzurum, in Turchia.

Nella prima giornata di gare, con gli azzurri impegnati nel programma corto del pattinaggio artistico singolare, Daniel Grassl (Young Goose Academy Egna) centra un fenomenale 2° posto a quota 63.35 punti (35.73 di valutazione tecnica e 27.60 per i components), superato dal solo russo Gumennik.

Una magnifica prestazione dunque per il campione nazionale junior, che tornerà sul ghiaccio mercoledì per il programma libero.

E al femminile fa benissimo anche Lucrezia Gennaro (Ice Skating Academy Padova), terminata 4ª dopo un corto da 43.67 (23.19 di valutazione tecnica e 20.48 per i components): podio dunque a portata di mano per la 15enne già vincitrice di due titoli nazionali junior e quinta agli assoluti in questa stagione, distaccata di soli 22 centesimi di punto dal terzo posto occupato al momento dall'estone Shkuleta-Gromova.



Questo il programma (ora italiana) che vedrà impegnati mercoledì gli azzurri:

Ore 08.00 - programma libero donne - pattinaggio artistico

Ore 09.00 - preliminari, batterie, semifinali e finali 1500 maschili e femminili - short track

Ore 13.30 - programma libero uomini - pattinaggio artistico.

