Giovani trentini ancora in vetta agli sport invernali

13/02/2017

Manuel Gaio e Nicolò Debertolis strepitosi: vincono il titolo europeo juniores di slittino – Patrick Van Loon domina lo Speciale Fis Jr. a Monte Pora

>

I due giovani slittinisti su pista naturale del Primiero Manuel Gaio e Nicolò Debertolis hanno centrato un risultato storico aggiudicandosi la medaglia d’oro nel doppio ai campionati europei juniores, riuscendo a precedere i finora imbattibili austriaci Fabian Acherainer e Miguel Brugger, che li avevano sempre battuti nelle precedenti prove di Coppa del Mondo.

Sul tracciato austriaco di Umhausen le giovani promesse dell’Us Primiero (Gaio è in nazionale, Nicolò difende i colori del Comitato Trentino) si sono presi una straordinaria rivincita aggiudicandosi il gradino più alto del podio, dopo che nella prima manche si trovavano in seconda posizione a 12 centesimi dal doppio ucraino.

Nella seconda manche si sono rivoluzionate le posizioni, con gli azzurrini autori di una strepitosa discesa stabilendo la migliore prestazione (2'41"79) che ha consentito loro di realizzare complessivamente il miglior tempo, precedendo di 44 centesimi i rivali austriaci (quarti dopo la prima manche), mentre in terza posizione è giunta la coppia dell’Ucraina composta dagli ucraini Demchuk/Lenko, a 65 centesimi (in testa dopo la prima manche).

Per i colori azzurri è poi giunta un’altra medaglia d’oro con Alexandra Pfattner nel singolo e un bronzo con Laurin Kompatscher nel singolo maschile, sempre juniores.

Per i due ragazzi di Tonadico, legati da un’amicizia sin dall’infanzia, entrambi del 1998, si tratta dunque del coronamento di una stagione decisamente positiva, che li ha visti ottenere il secondo posto assoluto nella generale di Coppa del Mondo juniores.

E, dulcis in fundo, il direttore tecnico Armin Zoeggeler ha deciso di convocare i due ragazzi trentini addirittura per la prossima tappa della Coppa del Mondo assoluta, in programma il prossimo fine settimana, sempre ad Umhausen, in Austria.







Patrick Van Loon domina a Monte Pora

L’olandese volante Patrick Van Loon, giovane sciatore dello Ski Team Trentino, si è aggiudicato lo slalom speciale Fis Junior di Monte Pora, grazie a due eccellenti manche, concluse con la migliore prestazione di giornata, chiudendo con il tempo complessivo di 1’25”45.

Il ragazzo, nato e cresciuto in Italia ed allenato da Walter Nave, ha distanziato di 32 centesimi il livornese Marco Biasci, mentre in terza posizione ha concluso il danese Casper Dyrbye Naested.

Positiva anche la prova degli altri ragazzi del Comitato Trentino, von Martin Nardelli quarto, Marco Vignola quinto e Patrick Bastiani nono.

Nel secondo slalom vinto da Francesco Gori Marco Vignola ha terminato in dodicesima posizione, seguito da Patrick Bastiani e Giovanni Zotta. Ventitreesimo Werner Krause.

In campo femminile Giorgia Pagnusat dello Ski Team Altipiani ha concluso in tredicesima posizione.

© Riproduzione riservata