Luckerbaurer e Meneghetti trionfano al Trentino Rookie Fest 2017

13/02/2017

Giovani talenti da tutto il mondo hanno fatto capolino in Trentino provando ancora una volta che il futuro dello snowboard freestyle è splendente

Podio Rookie Boys - Foto di Lorenzo Fizza Verdinelli.



Il Black Yeti ha dato il benvenuto a quasi 70 fra i migliori rider arrivati da ben otto differenti Nazioni, giunti nel resort di Monte Bondone per gareggiare nello slopestyle e guadagnarsi un ambito spot per le super finali del World Rookie Tour.

Nonostante le condizioni meteo non ottimali causate da una nevicata e da una bassa visibilità, i rider hanno comunque mostrano un alto livello di riding e uno stile sempre più affinato.

Presso un Monte Bondone Snowpark divertente e perfettamente shepato infatti, i nostri rookie hanno potuto esprimere al meglio il loro talento portando sul podio 3 vincitori per ogni categoria.

L'austriaco David Luckerbauer e l'italiana Margherita Meneghetti si sono aggiudicati la prima posizione nella categoria Rookie mentre Aatu Partenen dalla Finlandia e Marilù Poluzzi dall'Italia nella categoria Grom.





Podium Grom Boys.



David ha convinto i giudici con una run pulita formata da un Boardslide Pretzel 270, Switch blunt 270, Cab180 front 360, 50-50 fs 360, Front720 toedge truckgrab e un Backside blunt 270.

Lo seguono in seconda posizione un ottimo Leo Framarin (ITA) e Botond Fricz (AUT). Sul fronte femminile Margherita Meneghetti vince grazie a un 50-50 fs 360, lipslide frontboard, backside 360, frontside 360, 50-50 backside.

Seconda la connazionale Federica Sola seguita dall'austriaca Emma Lantos.

Aatu Partanen (FIN) e Marilù Poluzzi (ITA) si sono distinti nella categoria Grom, ovvero i nati dal 1° Gennaio 2002 in poi, dimostrando stile e un bagaglio di trick molto tecnici seppur la loro giovane età.

Aatu si impone davanti al lituano Motiejus Morauskas e all'inglese Ethan Smith.





Podio Rookie Girls.



Luca Mai Lane Hopkins dalla Gran Bretagna ed Emma Gennero dall'Italia completano il podio Grom femminile rispettivamente in seconda e terza posizione.

Potete guardare a questo link il video con le run vincenti dal Trentino Rookie Fest 2017. Oltre ai goodies offerti dagli sponsor, tutti i rider saliti sul podio si sono qualificati per le importanti World Rookie Finals 2017 in programma a Kaprun, Austria, dal 4 al 9 Aprile 2017. Proprio qui saranno eletti i Campioni dello snowboard di domani.

Ritornando al Trentino Rookie Fest, in questi giorni i ragazzi sono stati coinvolti in un programma non solo sportivo ma anche culturale che ha portato rider, coach e genitori in uno dei più rinomati musei a livello europeo, il MUSE, Museo delle Scienze di Trento, alla scoperta delle meraviglie della Natura.

Ancora una volta il World Rookie Tour ha scritto una straordinaria pagina di snowboard freestyle in un'atmosfera serena di amicizia internazionale.



Podio Grom Girls.



