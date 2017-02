Assemblea di Eusalp oggi a Rottach-Egern in Baviera

13/02/2017

Rossi: «Al lavoro per creare l’Europa delle Regioni» – Kompatscher: «Eusalp, un programma di lavoro molto concreto» – La Baviera lancia un concorso fotografico

Si è tenuta oggi a Rottach-Egern, sul lago Tegern, la seconda assemblea della Strategia macroregionale europea Eusalp, la prima sotto la presidenza bavarese.

Hanno aperto la seduta le due ministre del governo bavarese, Beate Merk (affari europei) e Ulrike Scharf (ambiente).

Presenti circa ottanta rappresentanti di regioni e Stati europei: oltre al presidente della giunta altoatesina, Arno Kompatscher, in Baviera sono arrivati in Baviera il governatore trentino, Ugo Rossi, e il presidente tirolese, Günther Platter.



«Eusalp è una grande opportunità – ha sottolineato il governatore Rossi – per costruire dal basso l’Europa delle Regioni e per dare quindi nuova linfa al processo di integrazione europea, contrastando concretamente quei rigurgiti nazionalistici che da qualche anno divampano nel vecchio continente. Siamo al lavoro per pesare correttamente esigenze e bisogni di ciascuna realtà e per tradurli in azioni concrete, utilizzando al meglio le risorse messe a disposizione dall'Unione europea.

«Il Trentino sta facendo la sua parte – ha aggiunto Rossi – coordinando il Gruppo d'Azione 3 della macroregione, dedicato ai temi dell'istruzione e della formazione.

«Un riconoscimento importante, che premia il lavoro che stiamo facendo in campo scolastico, con il piano per il trilinguismo, per l'accrescimento delle competenze professionali dei nostri studenti e per lo sviluppo dell'alternanza scuola lavoro e, in ambito Euregio, per la creazione di una scuola superiore dove formare i vertici della pubblica amministrazione, in chiave internazionale ed europea.»



«La Strategia macroregionale – ha detto Kompatscher – si sta confermando, come era nelle premesse, una importante piattaforma di dialogo e cooperazione tra le Regioni dell’area alpina.

«Ora il nostro obiettivo prioritario è che i lavori dei vari action group portino a misure concrete per migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle persone residenti nell’area alpina e per dare strumenti utili agli amministratori, ai ricercatori e alle imprese che puntano sull’innovazione e sullo sviluppo sostenibile.

«Un altro passo importante sarà quello di riuscire a coinvolgere in Eusalp i governi locali e il mondo delle associazioni.»



L’assemblea di Eusalp ha approvato un documento con il quale si conferma l’intenzione di tutti i soggetti istituzionali di implementare la Strategia macroregionale, «per rendere più forte la cooperazione transfrontaliera e rendere più forte la coesione economica, politica e sociale nel cuore dell’Europa».

Tra gli obiettivi fissati vi è quello del coinvolgimento nel processo dei governi locali, le imprese, la società civile, le associazioni, le associazioni non governative e i cittadini.

L’azione dei gruppi di lavoro riguarderà la creazione di una rete di ricerca transfrontaliera, l’incremento della connettività transfrontaliera nei trasporti pubblici, il risparmio energetico, creando uno spazio comune della formazione professionale duale, il rismparmio energetico nella costruzione degli edifici.

Nella «joint declaration» si chiede che le strategie macroregionali siano incluse nella politica di coesione dell’Ue a partire dal 2020.

Nello spirito del coinvolgimento della cittadinanza la Baviera ha deciso di lanciare un concorso fotografico chiedendo ai partecipanti di inviare foto che esprimano il loro modo di vedere le Alpi. (per informazioni www.usandthealps.eu)



La Strategia macroregionale Eusalp è diventata operativa nel 2016 ed è la quarta strategia macroregionale riconosciuta ufficialmente da Bruxelles dopo quelle dell’area baltica, del Danubio e della regione adriatica-ionica.

Vi sono coinvolte 48 regioni appartenenti a sette Stati (Italia, Austria, Francia, Germania, Slovenia, Liechtenstein e Svizzera).

Sono 9 i gruppi di lavoro istituiti, l’Euregio guida quello sulla mobilità, mentre l’Agenzia per l’energia della Provincia guida l’action group sul risparmio energetico.

