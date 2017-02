Nuovo punto distribuzione viveri a Rovereto

13/02/2017

È operativo da oggi un nuovo punto di distribuzione viveri della Associazione Trentino Solidale che organizza e gestisce il servizio gratuito di distribuzione ai soggetti bisognosi di alimenti prelevati nei supermercati di Rovereto e circondario.

La convenzione era stata approvata otto giorni fa nella giunta di martedì scorso 7.2.2017.

L'associazione già distribuisce 3 volte la settimana presso due locali messi a disposizione dai Frati Cappuccini di Borgo Santa Caterina.

Il notevole afflusso oltre alla necessità per i Frati di recuperare i locali situati all'interno del convento, hanno determinato la necessità di individuare nuovi spazi.

L'Associazione si è rivolta al Comune per ricercare una sede, che è stata individuata all'interno del centro sociale Cittadella, in via Mozart a Rovereto.

Nei locali si distribuisce nella giornata del lunedì, in modo da non interferire con il servizio di ambulatorio medico presente presso il centro sociale Cittadella.

