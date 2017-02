Il mercato più caldo del momento ora disponibile in Franchising

14/02/2017

Il mercato delle App per cellulari cresce ogni anno di più del 100% e da, pochi mesi, è stato lanciato il formato più innovativo d’Italia

Tra tutti i settori che stanno crescendo in Italia (mentre molti altri sono al collasso) c’è qualcosa che non sta sfuggendo agli occhi di centinaia di persone.

Il mercato delle App per cellulari cresce ogni anno di più del 100% e da, pochi mesi, è stato lanciato il franchising più innovativo d’Italia.

Ma non siamo noi a dirlo infatti l’azienda Migastone è stata premiata al Salone del Franchising di Milano come Franchising più innovativo.

C’era da aspettarselo quando si mettono insieme un mercato in rapma di lancio e una azienda che punta a realizzare App per piccoli e medi esercizi commerciali.



Infatti il target di MIgastone sono tutti quei commercianti che non hanno mai avuto la possibilità (soprattutto economica) di dotarsi di strumenti all’avanguardia per aumentare i propri fatturati.

Attraverso la sua rete di affiliati in franchising, Migastone non solo realizza le App personalizzte per tutte le categorie commerciali, ma assicura anche un servizio di supporto marketing mensile a tutti i clienti.

L’innovazione non si ferma qui infatti il team Migastone è esclusivista del primo motore di ricerca geolocalizzato per App al mondo, Appmetropolis.

Tutti i commercianti quindi potranno fidelizzare i propri clienti attraverso l’uso della propria App e potranno acquisirne di nuovi attraverso Appmetropolis.



In meno di quattro mesi sono state centinaia le persone che hanno richiesto informazioni per affiliarsi come franchisee a Migastone e già 20 agenzie sono in rampa di lancio pronte a partire

Il potenziale affiliato non necessita di competenze tecniche in quanto l’azienda madre si occupa sia della realizzazione delle App a livello tecnico sia del servizio mensile di supporto marketing.

I guadagni sono nettamente superiori alla media in quanto si parla dell’85% che viene lasciato ai franchisee sul fatturato che viene prodotto quindi anche le possibilità di recuperare l’investimento in tempi brevissimi sono decisamente alte.

In un panorama in cui per recuperare il fee d’ingresso ci vogliono anni, Migastone in questo senso ha sicuramente una marcia in più.



La formazione è assicurata grazie a un corso di abilitazione di tre giorni per dare a tutti gli affiliati le basi da cui partire e in più, a cadenza settimanale vengono fatti dei webinar continui.

Ogni affiliato, sarà necessariamente essere seguito passo a passo dall’azienda in quanto si tratta di un lavoro di team (l’affiliato vende e la casa madre realizza) e anche i più dubbiosi sul fatto di essere abbandonati, possono sentirsi rassicurati.

Nel franchising Migastone, affiliato e casa madre lavorano a braccetto per raggiungere più clienti possibili.

Gli affiliati del franchising Migastone, possono avvalersi con i loro clienti anche della garanzia 100% soddisfatto o rimborsato che l’azienda mette a disposizione.

In un periodo storico in cui sembra sempre più difficile fare impresa a bassi rischi, mettersi nel mercato delle App con Migastone sembra una delle scelte migliori presenti sul mercato.

Per avere tutte le informazioni dettagliate su come entrare come franchisee in Migastone con l’esclusiva su una città, basta visitare la pagina www.migastone.com/it/franchising.

© Riproduzione riservata