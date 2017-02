Arrestati due pregiudicati dai carabinieri di Cles

14/02/2017

Si tratta di un albanese e un serbo condannati a pene detentive

I Carabinieri della Compagnia di Cles hanno ieri dato esecuzione a due ordini di carcerazione disposti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento a carico di altrettanti pregiudicati, un albanese di trent’anni e un serbo trentasettenne, che non avevano ancora saldato il loro conto con la giustizia per reati attinenti allo smercio di droga in valle, fatti commessi oramai qualche anno fa in situazioni e tempi differenti.

Da ieri sera nel carcere di Spini di Gardolo.



L’albanese, che all’ora di pranzo è stato rintracciato presso la propria abitazione dagli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile, dovrà stare in carcere per 2 anni e 8 mesi, reclusione disposta quale somma di due condanne recentemente divenute esecutive.

Poche ore prima del suo fermo i carabinieri, delegati dalla Procura della Repubblica di Trento a dare esecuzione all’ordine di carcerazione, lo avevano controllato in compagnia di una coetanea.

La ragazza possedeva pochi grammi di cocaina e marijuana, droga destinata all’uso personale.



Quanto all’altro, i Carabinieri lo stavano cercando da circa un anno, cioè da quando avevano ricevuto mandato di arrestarlo e condurlo in carcere perché scontasse 4 mesi e 10 giorni di reclusione, termini di una condanna per delitti concernenti lo spaccio di droga commessi tra il 2011 ed il 2012.

Gli uomini della Stazione di Cles non avevano mai perso la speranza di catturarlo.

Hanno così svolto una regolare raccolta di informazioni sul suo conto con lo scopo di poterlo rintracciare quando sarebbe tornato in Val di Non per far visita ai propri familiari.

Così è stato. Nel primo pomeriggio di ieri l’uomo è stato individuato proprio a casa di parenti.

