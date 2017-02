Scuola Digitale Trentina: a Borgo il secondo incontro-dibattito

14/02/2017

Venerdì 17 febbraio alle 14.30, presso l’Istituto Comprensivo Borgo Valsugana

Proseguono le iniziative messe in campo dal Dipartimento della Conoscenza in collaborazione con IPRASE per accompagnare e condividere il piano di digitalizzazione della scuola trentina. Il secondo incontro dal titolo «Competenze e contenuti» si terrà venerdì 17 febbraio 2017, dalle 14.30 alle 18.30, presso l’Istituto Comprensivo Borgo Valsugana.

In questo appuntamento gli esperti si confronteranno su come creare e organizzare i contenuti delle nuove competenze digitali.



Programma

Istituto Comprensivo Borgo Valsugana

Venerdì 17 febbraio 2017



Ore 14,30-16,15 - «Competenze e contenuti»

Digital competencies: Some ideas from Catalonia, Ricard Garcia Melendez, Teaching consultant at the Catalan Ministry of Education of the Autonoous Government of Catalonia.

Creare, curare e organizzare i contenuti nell’ottica di un’emulazione creativa, Anna Rita Vizzari, USR Sardegna.

Teoria e pratica del Coding a scuola, Alessandro Bogliolo.

Coordina: Daniele Barca, Dirigente scolastico Istituto Comprensivo 3, Modena.



Ore 16,30-18,30 Workshop - Sessioni parallele

1. Robotica e coding nel Primo Ciclo, Tullia Urschitz, Ambassador Scientix.

2. Le scuole trentine si raccontano.

3. Rappresentazione visuale della conoscenza tramite le infografiche: spunti, strumenti, modelli, Anna Rita Vizzari- USR Sardegna.

4. Vikidia: competenze digitali in Rete, Matteo Ruffoni e Valeria Framondino.

5. Creativity in the classroom: How to make the most of ICT to teach languages and other subjects, Ricard Garcia Melendez, Barcellona.



Per chi desidera l’attestato di partecipazione è necessario accreditarsi sul sito di IPRASE: www.iprase.it.

