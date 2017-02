Sandoz si conferma tra i «top employer» in Italia

14/02/2017

Per il secondo anno consecutivo, Sandoz Industrial Products è giudicata una delle aziende italiane che assicurano le migliori condizioni di lavoro ai propri dipendenti.

Lo stabilimento di Rovereto, infatti, ha ottenuto la certificazione Top Employer anche per il 2017, confermando il successo dello scorso anno.

La certificazione è rilasciata dal Top Employers Institute Italia, che ogni anno effettua un’ampia e approfondita indagine sulle condizioni di lavoro e sulle politiche di gestione delle risorse umane messe in atto dalle più importanti aziende italiane: solo quelle che soddisfano gli standard qualitativi previsti ottengono il prestigioso riconoscimento.

«Per il nostro insediamento è un risultato importante e gratificante», commenta Gian Nicola Berti, Direttore Generale e Amministratore Delegato della società.



«Veder confermata la certificazione Top Employer per il secondo anno consecutivo dimostra la continuità del nostro impegno a fare di Sandoz Industrial Products una realtà di eccellenza del panorama industriale italiano, in termini di qualità, efficienza produttiva, sostenibilità ambientale e sicurezza. L’attenzione che dedichiamo all’ambiente di lavoro, alla formazione e alla motivazione delle nostre persone è una componente essenziale di questo impegno.»

Ad avvalorare ulteriormente gli altissimi livelli internazionali raggiunti è arrivato, pochi giorni fa, l’esito positivo dell’ispezione condotta dalla FDA (Food & Drug Administration) l’authority americana che, tra le sue prerogative, ha anche quella di autorizzare gli insediamenti farmaceutici che esportano sul mercato statunitense.

Per Sandoz Industrial Products si tratta del sesto esame consecutivo FDA superato a pieni voti, a testimonianza dell’alto livello di qualità ed affidabilità raggiunto dallo stabilimento di Rovereto.

